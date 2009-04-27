Efes rakip tanımıyor



Beko Basketbol Ligi'nde 28. hafta maçları tamamlanırken, Efes Pilsen bu haftayı da ilk sırada bitirdi. Efes Pilsen, deplasmanda Kepez Belediyesi'ni 90-79 yenerek puanını 54'e çıkardı ve bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.



Lig ikincisi Türk Telekom ise sahasında konuk ettiği Banvit'i 93-79'luk skorla geçti. Başkent ekibi, puanını 48'e çıkardı ve bu hafta da averajla ikinci sıradaki yerini korudu.



Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown arasında yapılan derbi maçta ise gülen taraf sarı-lacivertli takım oldu. Fenerbahçe Ülker, sahadan 89-62 galip ayrılarak puanını 48'e yükseltti ve averajla 3. sırada yer aldı.



Ligde alınan sonuçlar, gelecek haftanın programı ve puan durumu şöyle:



Fenerbahçe Ülker-Galatasaray Cafe Crown: 89-62



Beşiktaş Cola Turka-Erdemirspor: 99-77



OYAK Renault-Pınar Karşıyaka: 93-94



Mersin Büyükşehir Belediyesi-Casa TED Ankara Kolejliler: 116-70



Aliağa Petkim-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi: 60-50



Türk Telekom-Banvit: 93-79



Kepez Belediyesi-Efes Pilsen: 79-90



Darüşşafaka Cooper Tires-Antalya Büyükşehir Belediyesi: 75-71



-29. HAFTA-



Ligde bu hafta ise Casa TED Ankara Kolejliler-OYAK Renault, Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Cola Turka, Efes Pilsen-Antalya Büyükşehir Belediyesi, Erdemirspor-Fenerbahçe Ülker, Galatasaray Cafe Crown-Aliağa Petkim, Banvit-Darüşşafaka Cooper Tires, Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi-Türk Telekom ve Kepez Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi karşılaşmaları yapılacak.



-PUAN DURUMU-



TAKIMLAR O G M A Y P



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1.Efes Pilsen 28 26 2 2434 1990 54



2.Türk Telekom 28 20 8 2322 2179 48



3.Fenerbahçe Ülker 28 20 8 2382 1986 48



4.Galatasaray Cafe Crown 28 19 9 2162 2054 47



5.Beşiktaş Cola Turka 28 16 12 2295 2225 44



6.Antalya Büyükşehir Belediyesi 28 16 12 2278 2339 44



7.Mersin Büyükşehir Belediyesi 28 15 13 2337 2250 43



8.Pınar Karşıyaka 28 13 15 2174 2258 41



9.OYAK Renault 28 12 16 2102 2150 40



10.Erdemirspor 28 12 16 2022 2102 40



11.Darüşşafaka Cooper Tires 28 12 16 2062 2152 40



12.Banvit 28 12 16 2350 2432 40



13.Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi 28 10 18 2164 2351 38



14.Aliağa Petkim 28 9 19 2176 2294 37



15.Kepez Belediyesi 28 9 19 2107 2311 37



16.CASA TED Ankara Kolejliler 28 3 25 1915 2209 31



