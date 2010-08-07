-EFES PİLSEN'E AVRUPA LİGİ PAZARLAMA ÖDÜLÜ İSTANBUL (A.A) - 08.07.2010 - Basketbolda Avrupa Ligi'nin bu yıl dördüncüsü yapılan Pazarlama Ödülleri'nde Efes Pilsen birinci oldu. 2009-10 sezonunda ULEB Avrupa Ligi'ndeki tüm takımlar sezon içinde basketbolun gelişmesi adına yaptıkları çalışmaları Avrupa Ligi'ne sunarken, finalde ilk 3'e Efes Pilsen ile birlikte Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ve Polonya'nın Prokom takımları kaldı. Barcelona'da bugün yapılan ULEB Avrupa Ligi kura çekiminde açıklanan sonuca göre, Efes Pilsen, Avrupa Ligi'nin çok değer verdiği bu prestijli ödülü almaya hak kazandı. Ödülü, Efes Pilsen adına pazarlama yöneticisi Kutluhan Yavrucuk aldı. Efes Pilsen Kulübü Asbaşkanı Çetin Çeki, bu anlamlı ödülü Efes Pilsen olarak kazanmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, ''Bu ödül Efes Pilsen'in sportif başarıların yanı sıra, bir basketbol markası olarak da geldiği yeri vurgulamak açısından çok önemlidir. Efes Pilsen bundan sonra da yarıştığı her alanda birinci olmak için mücadele edecektir'' dedi. Avrupa Ligi'nin geleneksel hale getirdiği yarışmada takımların seyirci, dağıtım, ürün ve markalaşma kriterleri baz alınıyor. Efes Pilsen, sosyal mecraların kullanımı, seyircilere yönelik saha içi aktiviteleri ve yeni teknolojilerin kullanımı ile birinciliğe layık görülürken, lacivert-beyazlıların resmi sponsoru Samsung'un maç öncesi ve devre arası aktiviteleriyle seyirciler hem basketbol maçı izlediler, hem de eğlenceli dakikalar yaşadılar. ULEB Avrupa Ligi'nde 2009-10 sezonunda kendi evinde 8 karşılaşma yapan Efes Pilsen, bu karşılaşmalarda ortalama 6 bin 875 seyirci ile oynadı. 20 Kasım-20 Aralık 2009 tarihlerinde Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası nedeni ile Efes Pilsen, Orleanaise, Lietuvos Rytas ve Unicaja Malaga maçlarını Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynadı. Lacivert-beyazlılar Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynadığı 5 Avrupa Ligi karşılaşmasında ise 9 bin 493 seyirci ortalamasına sahip oldu.