Efes Pilsen'den yeni isim için iki öneri

T24- Efes Pilsen, isin değişikliği ile ilgili olarak iki öneride bulundu. Takımın ismi için Anadolu Efes ve Efes Spor Kulübü isimleri önerildi.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Efes Pilsen Kulübü'nü kapatmak istemediklerini ve bunun için birtakım isim çözümleriyle Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'na (TAPDK) müracaat edeceklerini söylemişti. TAPDK Başkanı Mehmet Küçük de dün Efes Pilsen'den bazı öneriler geldiğini açıklamıştı.



Efes Pilsen'den gelen önerilerin Anadolu Efes ve Efes Spor Kulübü olduğu öğrenildi.

BURSA’da 1957 yılından bu yana amatör spor branşlarında faaliyet gösteren Demirtaş Tütünspor’un, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ’Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ ile adının değiştirilmesi gündeme geldi. Tütünün sigarayı çağrıştırması nedeniyle böyle bir kararın kendilerine iletildiğini belirten Demirtaş Tütünspor Kulübü Başkanı Mustafa Beşen, konuyla ilgili hukuki çalışmalara başladıklarını söyledi.

Türkiye’nin en büyük basketbol kulüplerinden ’Efes Pilsen’in adının değiştirilmesini gerektiren yönetmelikten, Bursa’da futbol, boks, tekvando, santraç, karate ve masa tenisi amatör branşlarında faaliyet gösteren Demirtaş Tütünspor da etkilendi. Yönetmeliğin 19’uncu ve 24’üncü maddelerinde yer alan hususlar doğrultusunda ’Tütünspor’ isminin sakıncalı olabileceği konusunda kulübe Bursa Valiliği bünyesindeki Dernekler Başkanlığı’ndan sözlü olarak haber verildiğini anlatan Demirtaş Tütünspor Kulübü Başkanı Mustafa Beşen, konuyla ilgili olarak Bursa İl Dernekler Başkanlığı ile görüştüğünü açıkladı.



Görüşme sonrası resmi bir yazı ile İl Dernekler Başkanlığı’na başvuruda bulunacaklarını belirten Beşen, daha sonra kararı İçişleri Bakanlığı’nın vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde kendilerine iletilecek yazıya göre hareket edeceklerini kaydeden Beşen, "Bakanlıktan bize ’Evet ismi değişecek’, amblemi değişecek’ gibi bir görüş gelirse, biz de önümüzdeki günlerde nasıl bir yol takip edeceğimizi belirleyeceğiz" dedi.

Yönetmeliğin 19’uncu maddesinde tütün ürünlerinin ve üretici firmalar ile ilgili bir değerlendirmenin bulunduğunu hatırlatan Beşen şunları söyledi:

"Tütün tarımsal bir bitki ama sigarayı çağrıştırıdığı söyleniyor. 19’uncu maddenin C ve Ç bentlerinde ’Spor kulüpleri kesinlikle bunları çağrıştıran amblemleri kullanamaz’ diyor. Bizim logomuzda tütün ismi olduğu için bu tütün yaprağının resmi de var. Heralde onun değişimi istenebilir."

İsim değişikliği kararının kesinleşmesi durumunda hukuksal platformda haklarını arayacaklarını dile getiren Beşen, "Böyle bir karar kesinleşirse de üyelerimiz arasında isminin değişikliği yönünde bir anket çalışması yapacağız. Böyle bir durumda Tutunspor olarak isim değişikliği yapabiliriz" diye konuştu.