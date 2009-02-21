Efes Pilsen zorlanmadı



Teknosa Türkiye Kupası maçında Efes Pilsen, Beşiktaş Cola Turka'yı 83-66 mağlup ederek, Erdemirspor ve Galatasaray Cafe Crown'ın ardından yarı finale yükselen üçüncü takım oldu.





Teknosa Türkiye Kupası 8'li finalinde Erdemirspor ve Galatasaray Cafe Crown'dan sonra Efes Pilsen, Beşiktaş Cola Turka'yı 83-66 mağlup ederek yarı finale yükselen üçüncü takım olmayı başardı.



Karşılaşmaya Cenk'in 3 sayılık basketiyle başlayan Efes Pilsen, 3. dakikayı Thornton'un basket faulden bulduğu sayılarla 10-5 önde geçti. Ender ve Kasun ile sayılar bulan lacivert-beyazlılar, 6. dakikada aradaki farkı 10 sayıya dek çıkardı: 17-7. Chatman ve Cevher'in bulduğu sayılarla aradaki farkı kapatmaya çalışan Beşiktaş Cola Turka karşısında etkili oyununu sürdüren Efes Pilsen, son 1 dakikasına 22-12 önde girdiği ilk periyodu 24-15 önde tamamladı.



2. periyoda da etkili başlayan Efes Pilsen, özellikle hücumda iyi bir oyun ortaya koydu. Shumpert, Kakiouzis ve Kaya ile sayılar bulan Efes Pilsen, 14. dakikayı 34-21 önde geçti. Beşiktaş Cola Turka da Muratcan ve Cevher ile sayılar üretse de aradaki farkı azaltamadı. Kakiouzis ile sayılar bulan Efes Pilsen, son 2 dakikasına 40-28 önde girdiği maçın ilk yarısını 40-29 üstün bitirdi.



3. periyoda Kasun'un smaç basketiyle başlayan Efes Pilsen karşısında Cevher ve Wesson ile sayılar bulan Beşiktaş Cola Turka, 25. dakikada Baxter'ın basketiyle aradaki farkı 4 sayıya indirdi: 45-41. Smith ve Kerem ile sayılar bulan Efes Pilsen, aradaki farkın daha da azalmasına engel oldu ve 33. dakikada farkı yeniden 12 sayıya çıkardı: 53-41. Kerem Tunçeri ve Kaya ile faul atışlarından bulduğu sayılarla aradaki farkı 15 sayıya (56-41) kadar çıkaran Efes Pilsen, 3. periyodu da 58-47 önde tamamladı.



Son periyoda da etkili başlayan Efes Pilsen, Kerem Tunçeri'nin 33. dakikada attığı 3 sayılık basketle farkı 19 sayıya çıkardı: 68-49. 35. dakikada Kerem Tunçeri'nin asistinde Shumpert'in smaç basketiyle farkı 22 sayıya (75-53) çıkaran Efes Pilsen, daha sonra çok rahat bir oyun ortaya koydu ve karşılaşmayı da 83-66 kazanarak yarı finalist oldu.



Karşılaşmanın aralarında Rus ''Basket Club Khimki Dancers'' grubu da gösteriler sundu. Müsabakanın ''en değerli oyuncusu'', Efes Pilsen'den Kaya Peker seçildi.



BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 66 - EFES PİLSEN: 83



Salon: Halkapınar



Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Serdar Ünal xxx, Semih Vural xxx



Beşiktaş Cola Turka: Baxter xx 7, Haluk x, Chatman x 8, Cevher xxx 20, Wesson xx 10, Mehmet xx 6, Muratcan x 9, Mims x 4, Adem x 2



Efes Pilsen: Kasun xxx 10, Thornton xx 10, Kerem Gönlüm xx 4, Ender xx 6, Cenk xx 4, Smith xx 10, Shumpert xxx 13, Kaya xx 5, Kakiouzis xxx 13, Kerem Tunçeri xxx 8



1. Periyot: 15-24



Devre: 40-29 (Efes Pilsen lehine)



3. Periyot: 47-58

