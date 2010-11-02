-EFES PİLSEN YARIN ARMANI JEANS MİLANO'YLA KARŞILAŞACAK İSTANBUL (A.A) - 02.11.2010 - Efes Pilsen, THY Avrupa Ligi (D) Grubu üçüncü maçında yarın İtalya'nın Armani Jeans Milano takımını konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'de başlayacak ve Skytürk ekranlarından naklen yayınlanacak. Avrupa Arenası'nda 422. maçına çıkacak olan Efes Pilsen, bugüne kadar oynadığı 421 karşılaşmada 254 galibiyet ve 167 yenilgi aldı. Avrupa Ligi'nde ise bugüne dek 173 maç yapan Efes pilsen, 97 galibiyet, 76 da yenilgi elde etti. -EFES PİLSEN, 8 MAÇIN 7'SİNİ KAZANDI- İki ekip birbirleriyle dokuzuncu kez karşılaşırken, Efes Pilsen bugüne kadar oynanan sekiz karşılaşmanın yedisinden zaferle ayrıldı. Lacivert beyazlılar, İtalyan ekibi ile Avrupa Ligi'nde birinci turda 6 kez karşılaşırken, bu maçların tümünden galibiyet ile ayrıldı. 1996 yılında Koraç Kupası finalinde ise ilk maçta, o zamanki adıyla Stefanel Milano'yu 76-68 mağlup eden Efes Pilsen rövanşta 77-70 kaybetmesine rağmen rakibine averaj ile üstünlük sağlayıp Koraç Kupası'nı Türkiye'ye getirmişti. THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Power Electronics Valencia'yı 79-63 mağlup eden Efes Pilsen, grupta üçüncü sırada yer alırken, Union Olimpija'ya kendi evinde 76-72 mağlup olan AJ Milano da dördüncü sırada bulunuyor. -İTALYA'DA 25 ŞAMPİYONLUĞU VAR- 1936 yılında kurulan Armani Jeans Milano, İtalyan Ligi'nde elde ettiği 25 şampiyonluk ile İtalyan basketbolunda önemli bir yere sahip. 1966, 1987 ve 1988'de müzesine götürdüğü Avrupa Ligi kupaları, 1985 ve 1993'te iki kez kazandığı Koraç Kupası ve 1987'de kazandığı Kıtalararası Kupa ise İtalyan ekibinin uluslararası arenadaki başarıları. Jonas Maciulis, Marco Mordente ve David Hawkins gibi yıldızları kadrosunda barındıran ve son altı sezonun beşinde Avrupa Ligi'nde boy gösteren Armani Jeans Milano'nun en önemli hedefi Efes Pilsen, CSKA Moskova ve Panathinaikos gibi Avrupa Ligi tecrübesi olan ekipler arasından Top 16'ya sıyrılabilmek. İtalya Ligi'nde geçen hafta sonu Biella'yı deplasmanda 81-72 mağlup eden AJ Milano, üç karşılaşma sonunda üç galibiyet ile liderliğini devam ettirdi. Jonas Maciulis 17 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, David Hawkins 13, Mason Rocca da 12 sayı ile galibiyeti getiren oyuncular oldu.