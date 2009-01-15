Efes Pilsen veda etti



Efes Pilsen, Euroleague D Grubu'ndaki son maçında Real Madrid'e deplasmanda 80-69 yenilerek 5. oldu ve turnuvaya erken veda etti.





Euroleague D Grubu'ndaki son maçında Efes Pilsen, İstanbul'da yenildiği Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geldi.



Reyes ve Massey'nin etkili oyunuyla maçın kontrolünü elinde tutan Real Madrid, karşılaşmayı da 80-69'luk sonuçla kazandı.



A.J. Milano'nun deplasmanda Panionios'u mağlup etmesiyle birlikte, Efes Pilsen grubu 5. sırada tamamlayarak Euroleague'de Top 16'ya kalmayı başaramadı.



Bu sonuçla Efes Pilsen, kulüp tarihinde ilk kez Euroleague'de Top 16'ya kalamazken, Real Madrid grubu ikinci sırada noktalayarak tur vizesi aldı.



İspanyol ekibini deplasmanda mağlup ederek Top 16'ya kalmayı şansa bırakmak istemeyen lacivert-beyazlılar, karşılaşmaya iyi başlayan taraf oldu.



Thornton ve Smtih'in 3 sayılık basketleriyle skor üstünlüğünü ele geçiren temsilcimiz, ilk 6 dakikayı 10-6 önde geçti. Geçtiğimiz sezon Karşıyaka forması giyen Hosley'nin sayılarıyla farkı eriten Real Madrid, ilk çeyreğin sonunda skora 16-16 eşitlik getirdi.



İkinci çeyreğe 4-0'lık seriyle giren ev sahibi takım, Smith ve Kakiouzis'in basketlerine engel olamayınca ilk 5 dakika 24-24 eşitlikle geçildi. Massey ve Mumbru'nun sayılarıyla kontrolü ele geçiren Real Madrid, son bölümde yakaladığı 9-0'lık seriyle soyunma odasına da 35-27 önde gitti.



Reyes'in basketiyle ikinci yarıya başlayan Real Madrid, skoru 37-27'ye getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Mario Kasun'un da oyuna girmesine rağmen savunmada beklenen performansı sergileyemeyen Efes Pilsen, üçüncü çeyreğin son 3 dakikasına 47-33 geride girdi ve son çeyreğe de 58-43 yenik başladı.



Son çeyreğin ilk dakikalarında iki takım da skor üretmekte zorlanırken, son 7.5 dakikaya Real Madrid 64-49 üstün girdi. Ender Arslan'ın üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle bitime 4.5 dakika kala farkı 10 sayıya indiren lacivert-beyazlılar, kalan bölümde aradaki farkı eritmeyi başaramadı ve sahadan 80-69'luk skorla mağlup oldu.



Öte yandan, karşılaşmanın ilk yarısında uzun süreli sakatlığı geçen Kasun'un oyuna girmesine maçın hakemi oyuncunun elindeki sargı nedeniyle izin vermedi. Hırvat oyuncu, elindeki sargının değişmesinin ardından ikinci yarıda oyuna dahil olabildi.



Ev sahibi ekipte Reyes 16 sayı - 3 ribauntluk performansıyla sahanın en skorer ismi olurken, Massey 15 sayı - 11 ribaunt - 2 asistle double-double yaptı. Mumbru ise, 12 sayı - 5 ribaunt - 2 asistle katkı yaptı.



Efes Pilsen'de Thornton'ın 15 sayı - 8 asist - 6 ribaunt - 2 top çalması ile Kerem Gönlüm'ün 13 sayı - 7 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.



REAL MADRİD: 80 - EFES PİLSEN: 69



Salon: Vista Alegre

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Gianpaolo Cicoria (İtalya), David Chambon(Fransa)

Real Madrid: Sanchez xx, Bullock xx 9, Hosley xxx 11, Reyes xxx 16, Hervelle x 2, Massey xxx 15, Lopez x 3, Van Den Spiegel xx 4, Llull xx 4, Mumbru xxx 12, Tomas xx 4

Efes Pilsen: Vujanic xx 6, Thornton xxx 15, Smith xx 5, Kaya x 4, Kerem xx 13, Drobnjak x 2, Shumpert x, Kakiouzis x 4, Ender xx 9, Cenk x, Hammonds x 3, Kasun xx 8

1. Periyot: 16-16

Devre: 35-27 (Real Madrid lehine)

3. Periyot: 58-43

5 Faulle Çıkanlar: 30.37 Van Den Spiegel, 38.16 Bullock (Real Madrid)

