Efes Pilsen teslim oldu

Euroleague D Grubu'nda Efes Pilsen, son şampiyon CSKA Moskova'ya İstanbul'da 74-55 yenilerek 5. mağlubiyetini aldı.



Efes Pilsen, Euroleague D Grubu'ndaki 9. maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla İstanbul'da karşılaştı.



Eski Efes Pilsen'li Trajan Langdon'ı durdurmayı başaramayan temsilcimiz, sahadan 74-55'lik skorla mağlup ayrıldı.



Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlanmazken, ilk çeyreğin son 2 dakikasına konuk ekip CSKA Moskova 16-11 önde girdi. Eski Efes Pilsen'li Trajan Langdon'ın son saniyede kaydettiği 3 sayılık basketle Rus ekibi, çeyreği 19-12 önde bitirdi.



İkinci çeyreğe Kerem Gönlüm ve Cenk Akyol'un basketleriyle iyi başlayan Efes Pilsen, ilk 3 dakika içinde skoru 23-22'ye getirerek farkı 1 sayıya indirdi. Langdon'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü korumaya çalışan CSKA, Vujanic'in basketine engel olamadı ve temsilcimiz 31-29 öne geçti. Efes Pilsen'e Smodis ve Holden ile cevap vermekte gecikmeyen konuk ekip soyunma odasına 34-33 üstün gitti.



Langdon'ın üst üste kaydettiği iki üç sayılık basketle ikinci yarıya hızlı giren CSKA, skoru 40-33'e getirerek farkı 7 sayıya çıkarttı. Smodis'in de hücumda devreye girmesiyle birlikte farkı çift hanelere taşıyan Rus ekibi, Efes Pilsen'in savunmasını aşmakta zorlanmadı ve son çeyreğe de 56-46 önde başladı.



Son çeyreğe de Langdon'ın 3 sayılık basketiyle başlayan CSKA, savunma sertliğini artırarak farkı açmaya devam etti ve son 3 dakikaya 68-48 üstün girdi. Kalan sürede de Efes Pilsen'in farkı kapatmasına izin vermeyen son şampiyon, sahadan 74-55'lik skorla galip ayrıldı.



Bu sonuçla Efes Pilsen, gruptaki 5. yenilgisini aldı. Ancak bu mağlubiyete rağmen lacivert-beyazlılar Armani Jeans Milano-Real Madrid maçında İspanyol ekibinin gülmesi halınde top 16'ya yükselmiş olacak. Cska Moskova ise bu galibiyetle D Grubu’nu lider bitirmeyi garantiledi.



Konuk ekipte Trajan Langdon 27 sayı - 3 top çalmayla sahanın en skorer ismi olurken, Lobrek 12 sayı - 6 ribauntla, Holden da 8 sayı - 4 asistle oynadı.



Efes Pilsen de Thornton'ın 19 sayı - 3 top çalma - 2 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı. Cenk Akyol 7 sayı ile katkı yaparken, Charles Smith ve Shumpert de 6 sayı ile salondan ayrıldı.



Bir diğer Temsilcimiz Fenerbahçe Ülker ise, bugün saat 21.30'da Union Olimpija ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



EFES PİLSEN: 55 - CSKA MOSKOVA: 74



Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Dani Hierrezuelo (İspanya), Dubravko Muhvic (Hırvatistan), Sinisa Herceg (Hırvatistan)



Efes Pilsen: Ender x 4, Thornton xxx 19, Smith x 6, Kaya x 2, Kakiouzis x, Kerem x 1, Cenk x 7, Vujanic x 2, Drabnjak x 5, Shumpert x 6, Hammonds x 3



CSKA Moskova: Holden xx 8, Siskauskas xx 6, Langdon xxxx 27, Smodis xx 7, Lorbek xxx 12, Planinic x 3, Morris xx 5, Zisis x, Khryapa xx 6, Kaun x



1. Periyot: 12-19



İlk yarı: 33-34



3. Periyot: 46-56

