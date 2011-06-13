-EFES PİLSEN, SİNAN GÜLER İLE SÖZLEŞME YENİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 13.06.2011 - Beko Basketbol Ligi takımlarından Efes Pilsen, oyuncusu Sinan Güler ile sözleşme yeniledi. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sinan'ın 2010-2011 sezonun sonunda tamamlanan sözleşmesinin, 2012-2013 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı bildirildi. Efes Pilsen'e 2008-2009 sezonunda transfer edilen, lacivert-beyazlı formayla geçirdiği 3 sezonun ardından iki yıllık yeni sözleşme imzalayan Sinan, düşüncelerini, ''Efes Pilsen'de sözleşmemin uzamasından dolayı çok memnunum. Gelecek sezon Türkiye'de şampiyonluk ve Avrupa'da dörtlü finale kalma hedeflerimiz için çok çalışacağız'' ifadeleriyle aktardı. Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 15 maçta ortalama 15.34 dakika süre alarak 3.9 sayı, 1.9 ribaunt, 0.9 asist ve 1.0 top çalma istatistikleri ile mücadele eden Sinan, Beko Basketbol Ligi'nde ise 35 karşılaşmada 20.31 dakika ortalama süre alıp, 6.4 sayı, 2.3 ribaunt, 2.1 asist ve 1.3 top çalma istatistiklerine sahip oldu.