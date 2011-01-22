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Spor

EFES PİLSEN RAHAT KAZANDI ANTALYA (A.A)

22 Ocak 2011 17:32

-EFES PİLSEN RAHAT KAZANDI ANTALYA (A.A) - 22.01.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Efes Pilsen, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor'u 92-60 yendi.  Mücadeleye iki takımda karşılıklı basketlerle başladı. Rakibin top kayıplarını değerlendiren Efes Pilsen, ilk 5 dakikada farkı 10 sayıya çıkardı. Efes Pilsen, Rakocevic'in dış şutlardaki etkili oyunu ile periyotu 35-19 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci periyodunda savunmasını sertleştiren ev sahibi takım, periyoda oyun kurucusu Downey'in elinden bulduğu sayılar ile başladı. Ev sahibi takımın sert savunmasına karşılık veren Efes Pilsen, farkı korumayı başardı. Ev sahibi takım, Prince ile ayakta durmaya çalışırken Efes Pilsen Vujcic'in pota altından bulduğu sayılar ile etkili oldu. Karşılaşmanın ikinci periyodunu Efes Pilsen 58-36 önde kapadı.  Mücadelenin üçünce periyoduna Efes Pilsen üst üste isabetli 3 sayılık basketlerle başladı. Konuk takım, çeyreğin ilk 3 dakikasında farkı 30 sayıya çıkardı. Sinan Güler ile dış şutlarda etkili olan Efes Pilsen, ev sahibi takımı yaptığı sert savunma ile top kayıplarına zorlayarak farkı korumayı başardı. Konuk ekip devreyi 79-47 önde tamamladı.  Karşılaşmanın son çeyreğinde de Efes Pilsen isabetli atışlarıyla üstünlüğünü korudu. Rakibin top kayıplarını değerlendirerek hızlı hücumlarla sayılar bulan konuk takım, farkı 30 sayı barajında tuttu. Efes Pilsen, karşılaşmadan 92-60 galip ayrıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Erşan Kartal xxx, Fatih Aslanoğlu xxx, Ozan Gönen xxx Antalya Büyükşehir Belediyespor: Muratcan x 3, Prince xx 7, Chirstopher xxx 23, Hadi x 6, Erdinç x 2, Barış x 5, Downey x 3, Polat xx 11  Efes Pilsen: Wisniewski x 3, Cenk x 6, Rakocevic xxx 18, Roberts x 2, Thomton xx 6, Kerem Gönlüm xx 10, Ender x 4, Burak x 3, Vujcic xxx 13, Sinan xxx 19, Ersin xx 8  1. periyot: 19-35 Devre: 36-58 (Efes Pilsen)  3. periyot: 47-79

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