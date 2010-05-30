Efes Pilsen pesetmiyor

T24 -

Karşılaşmaya iyi başlayan Efes Pilsen, 3. dakikada 9-2 öne geçti. Yaptığı etkili savunmayla rakibinin fazla sayı bulmasını engelleyen lacivert-beyazlı takım, Kasun'un pota altındaki etkili oyunuyla 5. dakikada skoru 13-5 yaptı. Ancak çabuk toparlanan Fenerbahçe Ülker, Ömer Onan ve Vidmar ile 8-0'lık bir seri yakalayarak, 6. dakika tamamlanırken durumu 13-13 eşitledi. İstekli mücadelesini sürdüren Efes Pilsen, Ender ve Smith ile rakibine 9-0'lık seriyle karşılık vererek, 9. dakikada 22-13 öne geçti ve ilk periyodu 24-17 üstün bitirdi.İkinci periyoda daha düşük tempoyla başlayan takımlar karşılıklı basketlerle skor bulurken, 14. dakikaya 31-25 Efes Pilsen'in üstünlüğünde devam edildi. Sert savunmasını bozmayan lacivert-beyazlı takım, sonradan oyuna dahil olan Rakocevic'in dışardan kaydettiği basketlerle 17. dakikada farkı 11 sayıya (41-30) çıkardı. Fenerbahçe Ülker, özellikle serbest atışlardan kaydettiği sayılarla farkı kapatmaya çalışırken, Efes Pilsen ilk yarıyı da 46-41 önde tamamladı.Karşılaşmanın ikinci yarısı hızlı tempoda başlamasına rağmen iki takım da uzun süre sayı bulamadı. Ancak Fenerbahçe Ülker, baskılı oyunu sonucunda Vidmar ve Mirsad ile kaydettiği basketlerle 25. dakikada 48-46 öne geçti. Efes Pilsen ise bu periyottaki ilk basketini 25. dakikada Kasun ile buldu. Daha sonra Fenerbahçe Ülker'in dışarıdan Mirsad ve Preldzic ile attığı basketlere Simth ve Nachbar ile karşılık veren lacivert-beyazlı takım, 27. dakikada skoru eşitledi: 54-54. Oldukça çekişmeli geçen mücadele karşılıklı basketlerle devam ederken, Efes Pilsen son çeyreğe de 61-58 önde girdi.Son periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, 6-2'lik seri ile 33. dakikada 64-63 öne geçti. Önemli oyuncuları Thornton ve Kerem Tunçeri'nin eksikliği ile Sinan'ın da beş faulle oyun dışı kalmasına rağmen oyundan kopmayan Efes Pilsen, pota altında Ermal, dış atışlarda da Rakocevic ve Smith ile bulduğu basketlerle 36. dakikada 73-67 öne geçti. Farkı kapatmaya çalışan Fenerbahçe Ülker, yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyince lacivert-beyazlı takım, Nachbar'ın dışardan kaydettiği basketle bitime 2.23 dakika kala skoru 78-71 yaptı. Efes Pilsen, karşılaşmanın son dakikasına 80-74 önde girerken, Fenerbahçe Ülker bitime 16 saniye kala farkı 3 sayıya (82-79) indirdi. Ancak kalan sürede rakibine üstünlüğünü kabul ettiren lacivert-beyazlı takım, karşılaşmadan 83-79 galip ayrılarak, seride durumu 2-3 yaptı:Darüşşafaka Ayhan ŞahenkRüştü Nuran xx, Uğur Özen xx, Ali Şakacı xxEnder xxx 11, Sinan x 3, Smith xxx 11, Shumpert x, Kasun xxx 12, Nachbar xxx 13, Rakocevic xxxx 23, Kaya xx 2, Ermal xxx 8Ukic xx 8, Ömer Onan xxx 18, Kinsey x 2, Vidmar x 6, Semih x 3, Mirsad xxx 12, Oğuz xx 11, Greer xx 12, Preldzic x 724-1746-4161-5830.59 Sinan, 35.26 Ermal (Efes Pilsen)