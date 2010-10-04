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Spor

EFES PİLSEN, OLYMPIAKOS'A 77

04 Ekim 2010 01:32

-EFES PİLSEN, OLYMPIAKOS'A 77-75 YENİLDİ İSTANBUL (A.A) - 03.10.2010 - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Efes Pilsen Basketbol Takımı, özel maçta Yunanistan'ın Olympiakos takımına uzatma dakikaları sonunda 77-75 yenildi. Efes Pilsen Kulübü'nün Merter'deki tesislerinde yapılan ve ilk yarısı 36-33 lacivert-beyazlı takımın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın normal süresi 65-65 berabere sona erdi. Karşılıklı basketlerle geçen uzatma dakikalarında yaptığı son hücumda pota altında sayı bulan Yunan temsilcisi, maçtan 77-75 galip ayrıldı. Lacivert-beyazlı takımda Kerem Gönlüm ve Miroslav Raduljica sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymezken, Rakocevic 21 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Efes Pilsen, sezon hazırlıkları kapsamında daha önce yaptığı 10 hazırlık karşılaşmasından 7'sini galibiyetle tamamlamıştı. Lacivert-beyazlı ekip, çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek ve 8 Ekimde Türkiye Kupası eleme karşılaşmaları için Ordu'ya gidecek.

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