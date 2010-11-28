-EFES PİLSEN, MERSİN DEPLASMANINDA GALİP MERSİN (A.A) - 28.11.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahasında Efes Pilsen'e 72-85 yenildi. Maça iyi başlayan Efes Pilsen, ilk 2 dakikada 2-6 öne geçerken, Mersin Büyükşehir Belediyesi etkili oyunu ile farkı 1 sayıya (8-9) kadar indirdi. Karşılıklı bulunan sayıların sonrasında ilk periyodu Efes Pilsen 23-27 önde kapadı. İkinci periyodun hemen başında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kerem Tunçeri'nden topu kapan Grier'in bulduğu sayı ile farkı iki sayıya (25-27) kadar indirdi. Ancak oyunda hakimiyetini yeniden kuran Efes Pilsen, 15. dakikada farkı yeniden 11 sayıya kadar çıkarırken (30-41) soyunma odasında da 41-50 üstünlükle gitti. Üçüncü periyotta Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle Christmas'ın attığı üçlüklerle önce beraberliği (52-52) yakaladı, sonra da 23. dakikada 52-50 öne geçti. Yeniden toparlanan Efes Pilsen, oyunun kontrolünü eline alarak farkı 10 sayıya dek (56-66) çıkarırken, üçüncü çeyreği de 61-68 önde tamamladı. Son periyotta Mersin ekibi 35. dakika içinde Christmas'un attığı üçlükle beraberliği (72-72) yakaladı. Başa baş giden maçta Kerem Tunçeri'nin son dakikalara girilirken attığı üçlük, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin direncini kırdı. Karşılaşmayı Efes Pilsen'in 72-85 kazandı. Salon: Edip Buran Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Serkan Emlek xx, Tekin Özübir xx Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım Pars xxx 9, Sacales xxx 18, Hakan xx, Pastal x, Stimac xxx 5, Christismas xxx 22, Grier xxx 14, Hazer xx, Mutlu xx 4, Dusan Cantekin x Efes Pilsen: Wisniewski xxx 5, Rakocevic xxx 10, Kerem Gönlüm xxx 16, Vujcic xxx 19, Sinan xx 4, Kerem Tunçeri xxx 12, Thornton xxx 10, Ender xx 4, Nachbar xxx 3, Ersin xx 2 1. Periyot: 23-27 Devre: 41-50 3. Periyot: 61-68 Beş faul alan: Dk. 21.52 Sinan (Efes Pilsen)