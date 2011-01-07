Efes Pilsen ligden çekiliyor mu?

T24 - TBMM'de kabul edilen yeni yasa Türk basketbolu açısından yeni bir devir açacak nitelikte... Yeni tütün ve alkol yasası gereğince Efes Pilsen 1 yıl içinde adını ve logosunu değiştirmek zorunda. Efes Pilsen bu karar sonrasında, Türkiye Beko Basketbol Ligi'nden çekilerek Avrupa liglerindeki bir takımla birleşerek başka bir ligte mücadele edeceği iddia edildi.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (TAPDK) uzun süredir üzerinde çalıştığı ''Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Karara göre; bundan sonra alkollü içecek markaları spor kulüplerine isim veremeyecek.

Efes Pilsen gibi spor kulüplerini de yakından ilgilendiren yeni Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler şöyle:

-Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin toptan ve perakende satışı ile açık alkollü içki satışı faaliyetlerinde bulunacak kişiler, perakende satış belgesi almak zorunda olacak. İşyerlerine, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler, Yönetmelik hükümlerine göre satış belgesi alma mükellefiyetini ortadan kaldırmayacak.

-Yönetmelik kapsamındaki faaliyetler için fiziki bir işyerinin mevcudiyeti aranacak. Satış belgesinde belirtilen adres dışında satış veya sunum yapılamayacak. Alkollü içkilerin bilgi toplum hizmetleri vasıtasıyla ya da posta ve benzeri dağıtım hizmetleri yoluyla satışı, ancak satış belgesini haiz işyerlerinde yapılabilecek.

İşyerlerinde tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satıldığı otomatik satış makineleri bulundurulamayacak. Tütün mamulleri ve alkollü içkiler, her nevi oyun makineleri ile veya farklı yöntemlerde oyun ve bahse konu edilemeyecek.

İşyerlerinde, 18 yaşını doldurmamış kişilere tütün mamulleri ve alkollü içkiler satılamayacak ve sunulamayacak. Yaş konusunda tereddüde düşülmesi halinde satıcı, talepte bulunan tüketiciden kimlik belgesi isteyecek ve 18 yaşından büyük olduğu bilgisine ulaştığında satış veya sunum yapabilecek.

Bu çerçevede 1976'da kurulduktan sonra 13 lig şampiyonluğu ve Avrupa'da 1 kupa kazanan Efes Pilsen Spor Kulübü 1 yıl içinde ismini değiştirmek zorunda.

Efes Pilsen'in, yeni isminde kesinlikle "Pilsen" ifadesi yer alamayacak. "Efes" ise önüne ya da arkasına başka bir isim getirilerek kullanılabilecek.



Avrupa'da görüşmeler sürüyor

Efes Pilsen, yeni yasa tasarısı sonrası Türkiye liglerinden ayrılıp yurt dışında devam etmeyi planlıyor.

30 yıldır Türk basketbolunun lokomitifi olan, yurt içinde ve yurt dışında sayısız başarılar elde eden, NBA'e birçok oyuncu gönderen ve binlerce gencin spor yapmasını sağlayan Efes Pilsen, yaşanan gelişmelerden oldukça rahatsız. Ülkeye yaptığı onca yatırıma rağmen, ödüllendirilmek yerine adeta yeni yasa tasarısı ile cezalandırılmaya çalışılan Efes Pilsen yönetimi küsmek üzere.

Alternatif planlar arayan lacivert-beyazlılar, ilk olarak yurt dışına açılmayı düşünüyor. Euroleague'e ve FIBA'ya sponsor olan, aynı zamanda Sırbistan Ligi'nin de sponsorluğunu yapan Efes Pilsen, Partizan'la birleşmek için görüşmelere başladı.



Adı 'Partizan-Efes Pilsen' olabilir

Partizan Başkanı Predrag Daniloviç, yönetim kurulu üyesi Vlade Divaç ve coach Dusko Vujoseviç'in de hazır bulunduğu toplantıda, Efes Pilsen üst düzey yönetimi ile 'Partizan-Efes Pilsen' adı altında birleşme görüşmeleri yapıldı.

4 milyon Euro bütçe ile Euroleague'de Final-Four oynayan Partizan'ın 25-30 milyon bütçe ile neler yapabileceği masaya yatırıldı. Bu arada Dusko Vujoseviç'e Efes Pilsen'in başına geçmesi için teklif yapıldığı ancak tecrübeli koçun sezon ortası olması nedeniyle, öneriyi kabul etmediği iddia edildi.



CSKA ile birleşme de gündemde

Son 5 yıldır Final-Four oynayan ve bu 5 organizasyonun ikisinde Avrupa şampiyonu olan CSKA Moskova da alternatifler arasında.

Efes Pilsen'in Rusya pazarında önemli bir pay alması nedeniyle de CSKA Moskova Kulübü ile de birleşme planları yapılıyor. Partizan'la olmaması halinde Rusya'da çok önemli bir pazara sahip.

Efes Pilsen'in birleşmesi öngörülen diğer bir kulüp ise Hırvatistan liginde mücadele eden ve Eurolig'te başarılı bir performans sergileyen Cibona Zagrep de birleşmede adı geçen takımlar arasında yer alıyor.



