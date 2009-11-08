Efes Pilsen, F.Bahçe serisine devam etti: 80-67

Efes Pilsen geçen sezon finalde elediği ve sezon başında da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yendiği Fenerbahçe Ülker'i, ligin 4. haftasında da 80-67 ile geçti.



Beko Basketbol Ligi'nde 4. haftanın en önemli maçında kazanan Efes Pilsen oldu. Şampiyon olduğu geçen sezon finaldeki rakibinden, bu sezonun başında Cumhurbaşkanlığı Kupasını da alan Efes, rakibini bu kez de 80-67'lik skorla devirdi.



Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan maçın ilk çeyreği Fenerbahçe Ülker'in 14-12 üstünlüğü ile geçilirken, devrenin skoru 33-29 Efes pilsen lehine oldu. 48-48 eşitlikle geçilen üçüncü çeyrek sonrası, üstünlüğünü rakibine kabul ettiren lacivert-beyazlılar 32-19'luk seri yakaladığı son çeyreğin ardından sahadan 80-67 galip ayrıldı.



Ligde 4'te 3 yapan Efes Pilsen'de 4 oyuncu çift hanelere ulaşırken, Ender Arslan 17 sayı-4 ribaund-2 asist, Igor Rakocevic de 17 sayı-6 asistle öne çıktılar. Kritik anlarda üç sayı çizgisi gerisinde 3 isabetli şut bulan Bostjan Nachbar da 15 sayı-3 ribaundla oynadı.



Ligde ilk yenilgisini alan Fenerbahçe Ülker'de ise Lynn Greer'in 18 sayı-4 asist ve Ömer Aşık'ın 12 sayı-6 ribaundluk performansları yeterli olmadı.



Efes Pilsen dış atıştan kullandığı 19 şuttan 8'ini potaya isabet ettirirken, Fenerbahçe Ülker, 17 atıştan sadece 3'nü sayıya çevirebildi. Lacivert-beyazlı takım, dış atışlardan bulduğu 8 basketi de ikinci yarıda kaydetti.



Serbest atışlarda da Efes Pilsen rakibine önemli üstünlük sağladı. Lacivert-beyazlı takım 15 serbest atışın 10'unu değerlendirirken, Fenerbahçe Ülker, 30 defa gittiği serbest atış çizgisinden sadece 16 sayı çıkardı. Sarı-lacivertli takımda Ömer Aşık, kullandığı 10 serbest atıştan sadece 2 tanesini sayı yapabildi.



EFES PİLSEN: 80 - FENERBAHÇE ÜLKER: 67



Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk



Hakemler: Rüştü Nuran xx, Alper Özgök xx, Fatih Arslanoğlu xx



Efes Pilsen: Kerem Tunçeri x 2, Rakocevic xxx 17, Thornton x, Kaya xxx 14, Kasun x 2, Nachbar xxx 15, Ermal x, Sinan xxx 9, Ender xxx 17, Smith xx 4



Fenerbahçe Ülker: Greer xxx 18, Ömer Onan xx 8, Kinsey x 4, Semih xx 10, Oğuz xx 9, Giricek x 6, Mrsiç x, Ömer Aşık xxx 12, Rasim x, Serhatx x



1. Periyot: 12-14

Devre: 33-29 (Efes Pilsen lehine)

3. Periyot: 48-48



'Tanjevic istifa' sesleri



Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son iki dakikasında salondan ayrılmaya başladı.



Bir grup sarı-lacivertli taraftar ise bu sırada ''Tanjevic istifa'' diye bağırırken, Efes Pilsenli taraftarlar da bunun üzerine aynı tezahüratı yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, son dakikada küfürlü tezahürat yaptı.



Son 6 maçı Efes Pilsen kazandı



Efes Pilsen, bu galibiyetle, üst üste 6. maçta Fenerbahçe Ülker'i yenmeyi başardı.



Geçen sezon play-off finalinde lacivert-beyazlılar, seride 2-0 gerideyken, üst üste 4 maçı kazanarak, durumu 4-2 yapıp, şampiyonluğa ulaşmıştı.



Bu sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde gülen taraf yine Efes Pilsen oldu. Lacivert-beyazlılar Ankara'da yapılan ve normal süresi 63-63 berabere tamamlanan maçı uzatmada 81-74 kazanarak, kupayı müzesine götürdü.