Efes Pilsen direnemedi

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Euroleague D Grubu'ndaki dördüncü maçında Efes Pilsen, Rusya'nın CSKA Moskova takımına deplasmanda 90-68 yenildi.Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi CSKA Moskova olurken, Rus ekibi ilk 5 dakikayı 18-3 önde geçti. Rakibinin savunmasını aşmakta zorlanan Efes Pilsen, farkın açılmasına engel olamadı ve ilk çeyreği 27-9 geride tamamladı.İkinci çeyreğe de Siskauskas’ın basketleriyle giren CSKA Moskova, ilk 2 dakika içinde skoru 32-9'a getirerek farkı 20 sayının üzerine çıkarttı. Bulduğu kolay sayılarla farkı açmaya devam eden ev sahibi takım bir ara farkı 27 sayıya kadar yükseltirken, soyunma odasına da 47-27 üstün gitti.Ev sahibi ekipte Siskauskas ve Morris Terence 11 sayıyla ilk yarıda sahanın en skorer oyuncuları olurken, Efes Pilsen’de Kerem Gönlüm ve Thornton 6 sayı – 3 ribauntla devreyi noktaladı.İkinci yarıya üç sayılık basketle başlayarak farkı 20 sayının altına indiren Efes Pilsen, rakibinin üç sayı çizgisinin gerisinden yakaladığı yüksek yüzdeye karşılık veremedi ve ev sahibi takım skoru 58-30'a getirerek farkı 28 sayıya kadar çıkarttı. Bu bölümden sonra oyunu kontrol eden Rus ekibi, çeyreği de 74-47 önde bitirdi.Son çeyrekte Charles Smith'in 3 sayılık basketleriyle ayakta kalmaya çalışan Efes Pilsen, savunmada beklenen performansı sergileyemedi ve varlık gösteremediği karşılaşmayı 90-68'lik skorla kaybetti.Ev sahibi ekipte Siskauskas 19 sayı - 3 ribauntla ön plana çıkan isim olurken, Morris Terence 17 sayı - 5 ribauntla, Trajan Langdon 15 sayı - 3 ribauntla oynadı.Efes Pilsen'de ise Charles Smith 22 sayı - 2 ribauntluk performansıyla sahanın en skorer oyuncusu olurken, Ender Arslan 11 sayıyla, Kakiouzis 9 sayı, Kerem Gönlüm ve Thornton da 8'er sayıyla katkı yaptı.Salon: CSKAHakemler: Jose Martin (İspanya) xxx, Dani Hierrezuelo (İspanya) xxx, Milija Vojinoviç (Sırbistan) xxxCSKA Moskova: Langdon xxx 15, Planiniz xxxx 14, Morris xxx 17, Siskauskas xxxx 19, Lorbek xxx 11, Khryapa xx 3, Zizis xx 5, Savrasenko xx 6, Vorontsevich xEfes Pilsen: Vujaniç x 4, Thornton xx 8, Smith xxx 22, Kaya x, Kerem xx 8, Shumpert x 4, Kakiouzis xx 9, Ender xx 11, Jones x, Cenk x 21. Periyot: 27-9Devre: 47-27 (CSKA Moskova lehine)3. Periyot: 74-47Euroleague'de C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe Ülker ise, bugün saat 20.15'te Slovenya'nın Union Olimpija takımını Abdi İpekçi Spor Salonu'nunda ağırlayacak.