-EFES PİLSEN DEPLASMANDA GÜLDÜ İZMİR (A.A) - 09.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Efes Pilsen, deplasmanda Aliağa Petkim'i 88-76 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın başında Barış'ın bulduğu basketle 5. dakika içinde 10-4 öne geçen Aliağa Petkim, periyodun bitimine 1,5 dakika kala James'in basketiyle 7 sayılık farka ulaştı: 20-13. Aliağa Petkim, son bölümde Vujcic ve Rakocevic'le 6-0'lık bir seri yakalayan rakibi önünde periyodu 20-19 üstün tamamladı. İkinci periyotta Cenk Akyol'un üst üste bulduğu basketlerle 32-29 öne geçen Efes Pilsen, son 5 dakikalık bölümde üstün bir oyun ortaya koydu. Periyodun son dakikasına 44-36 önde giren konuk ekip, devreyi 10 sayı farkla 47-37 önde bitirdi. 3. periyodun başında aradaki farkı azaltmaya çalışan Aliağa Petkim, 14. dakika içinde Levent Bilgin'in 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 4 sayıya kadar indirdi: 51-55. Ancak bu dakikadan sonra toparlanan Efes Pilsen, farkı Rakocevic'in sayılarıyla açtı ve periyodu 73-59 önde tamamladı. Son periyoda Kerem Gönlüm'ün sayılarıyla başlayan Efes Pilsen, 32. dakikada 18 farkla ulaştı: 77-59. Aliağa Petkim, James ve Levent'in sayılarıyla aradaki farkı 10 sayıya kadar (69-79) indirmesine rağmen, Efes Pilsen farkın daha da azalmasına izin vermedi. Son dakikaya 15 sayı farkla (86-71) önde giren Efes Pilsen, müsabakayı 88-76 galip tamamladı. Salon: ENKA Hakemler: Murat Biricik xx, Serkan Emlek xx, Fatih Arslanoğlu xx Aliağa Petkim: James xx 15, Barış xx 4, Hayes xx 10, Levent xx 9, Kambala xxx 26, Erdem x, Polat x, Ufuk xx 5, Zagorac xx 7 Efes Pilsen: Ender xx 8, Kerem Tunçeri xx 5, Rakocevic xxx 19, Kerem Gönlüm xxx 16, Ersin xx 9, Cenk xx 9, Roberts x, Thornton x 1, Vujcic xxx 10, Sinan xx 8, Murray xx 3 1. periyot: 20-19 Devre: 37-47 3. periyot: 59-73