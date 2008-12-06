Efes Pilsen çok rahat



Efes Pilsen deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 106-80 yenerek Beko Basketbol Ligi'nin 9. haftasını da lider kapattı.



Beko Basketbol Ligi'nde Efes Pilsen, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 106-80 yendi.



Her iki takımın da karşılıklı basketlerle başladığı karşılaşmada 2. dakika 7-7 berabere geçti. Oyuna ilk beşte başlayan oyuncularının hepsinin sayı ürettiği Efes Pilsen, ilk 5 dakikayı Vujaniç'in 3 sayılık basketiyle 14-10 önde geçti. Mims ve Hakan'ın sayılarına Kaya ve Schumpert'in sayıları ile cevap veren Efes Pilsen, periyodun son bir dakikasına 25-24 üstün girdi. Smith'in arka arkaya bulduğu 3 sayılık basketlerine periyodun son saniyesinde Mims ile cevap veren Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 31-29 geride tamamladı.



İkinci periyoda hızlı başlayan Efes Pilsen, Ender ve Smith ile bulduğu 3 sayılık basketlerle 13. dakikayı 41-33 önde geçti. Pınar Karşıyaka hücumda istediği oyunu ortaya koyamadığı dakikalarda Mims'in sayılarıyla aradaki farkın açılmasını önlemeye çalıştı. Konuk ekip, Schumpert'in 3 sayılık basketiyle periyodun son iki dakikasınI 11 sayı farkla 51-40, Ender ve Kaya ile bulduğu sayılarla da ilk yarıyı 59-44 önde tamamladı.



İkinci yarının ilk iki dakikasında iki takım da sayı üretemedi. Daha sonra pota altında Kerem ve Kaya ile etkili bir oyun ortaya koyan Efes Pilsen, periyodun bitimine 6 dakika kala Vujaniç'in 3 sayılık basketiyle farkı 21 sayıya kadar çıkardı: 68-47. Kaya'nın basketiyle periyodun son dakikasına 77-50 önde giren Efes Pilsen, periyodu da 80-52 üstün tamamladı.



Karşılaşmanın son periyoduna her iki takım da karşılıklı basketlerle başladı. Efes Pilsen, Sinan'ın smaç basketiyle karşılaşmanın bitimine 6 dakika kala farkı 32 sayıya kadar çıkardı: 91-59. Kerem ve Ender ile sayılar bulan konu ekip, son 2 dakikasına 101-72 önde girdiği karşılaşmada Pınar Karşıyaka'yı 106-80 mağlup etti.



Zorlu deplasmanda farklı galip gelerek liderliğini sürdüren Efes Pilsen'de 6 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. 20 sayı-12 ribauntla Kaya Peker, 16 sayı-2 ribaunt-2 asistle Preston Shumpert ve 14 sayı-7 ribauntla Kerem Gönlüm öne çıktılar.



PINAR KARŞIYAKA: 80 - EFES PİLSEN: 106

Salon: Karşıyaka

Hakemler: Engin Kennerman xxx, Tunçtan Durmuşcan xxx, Yener Yılmaz xxx

Pınar Karşıyaka: Williams 12 xx, Hakan 8 xx, Valentin xx 2, Mims xx 18, Benton xx 14 Gökper xx 3, Furkan xx 2, Brown xx 15, Ömer x 3, Erhan x 1, Berk x 2

Efes Pilsen: Shumpert xxx 16, Kerem xxx 14, Vujaniç xx 9, Kaya xxx 20, Sinan xx 5, Smith xxx 14, Thornton xx 11, Kakiouzis xx 2, Ender xxx 11, Cenk xx 2

1. Periyot: 29-31

2. Periyot: 44-59 (Efes Pilsen lehine)

3. Periyot: 52-80



