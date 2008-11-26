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Spor

Efes Pilsen çıkış arıyor

Efes Pilsen, Euroleague D Grubu'ndaki 5. maçında İspanya'nın Real Madrid takımını bugün saat 20.15'te İstanbul'da ağırlayacak.

26 Kasım 2008 02:00


Efes Pilsen, Euroleague D Grubu'ndaki 5. maçında İspanya'nın Real Madrid takımını bugün saat 20.15'te İstanbul'da ağırlayacak.


Basketbol ULEB Avrupa Ligi D Grubu'nda yer alan Efes Pilsen, 5. maçında bugün İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

İki takım arasındaki karşılaşma, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20.15'te başlayacak.

Grubunda yaptığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 yenilgi alan Efes Pilsen, dördüncü sırada yer alırken, Real Madrid ise aynı galibiyet sayısı ve averaj ile ikinci sırada bulunuyor.

Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları süren Mario Kasun ve Mustafa Abi bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.

Efes Pilsen Genel Menajeri Engin Özerhun, Real Madrid ile yapacakları kritik maça tüm basketbolseverleri beklediklerini belirterek,''Real Madrid maçı bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Panionios maçında kaybettiğimiz avantajı geri kazanmak istiyoruz. Son haftalarda üç büyük kulüp karşısında aldığımız galibiyetler ile moral bulduk. Zirve için savaştığımız rakiplerden biri olan Real Madrid'i burada mağlup edip, yolumuza devam etmek amacındayız. Bu önemli karşılaşmada tüm seyircilerimizi yanımızda görmek istiyoruz'' dedi.

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