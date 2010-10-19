-EFES PİLSEN, AVRUPA KUPALARINDA 420. MAÇINA ÇIKIYOR İSTANBUL (A.A) - 19.10.2010 - Efes Pilsen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Slovenya temsilcisi Union Olimpija ile yapacağı 2010-2011 sezonu (D) Grubu ilk hafta maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 420. karşılaşmasına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-80 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında, bugüne dek yaptıkları 419 maçın 253'ünü kazanırken, 166 müsabakada ise salondan yenilgiyle ayrıldı. Efes Pilsen, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonu olan ve zaman içinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Avrupa Ligi, Suprolig ve son olarak da Avrupa Ligi diye adlandırılan ''Kupa 1''de ise çıktığı toplam 334 maçta 201 galibiyet, 133 yenilgi aldı. -AVRUPA KUPALARINDAKİ BAŞARILARI- Efes Pilsen, 31 yıllık Avrupa kupaları serüveninde müzesine 1 Avrupa Kupası götürürken, 1 kez final oynadı, 2 kez de dörtlü finalde yer alıp, üçüncü oldu. Lacivert-beyazlılar, 1995-96 sezonunda Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını alan Efes Pilsen, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen, sayı averajıyla kupayı müzesine götürmeyi başardı. Efes Pilsen, 1992-93 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükselirken, İtalya'nın Torino kentindeki final maçında Yunanistan temsilcisi Aris'e 50-48 yenilerek, çok yaklaştığı kupayı kazanamadı. Lacivert-beyazlılar ayrıca, 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde dörtlü finale kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki dörtlü finalin ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Efes Pilsen, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yenerek, üçüncü oldu. Efes Pilsen, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de dörtlü final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün yine Yunanistan'ın Panathinakos takımına 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.