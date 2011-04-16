-EFES PİLSEN: 83 - BORNOVA BELEDİYESİ: 60 İSTANBUL (A.A) - 16.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde yapılan maçta Efes Pilsen, Bornova Belediyesi'ni 23 sayı farkla 83-60 yendi. Maça konsantre olmakta zorlanan Efes Pilsen, arzuladığı savunmayı yapmakta zorlandı. Bornova Belediye, rakibi karşısında dengeli bir oyun sergiledi ve 7. dakikayı 13-12 önde geçti. Ancak Efes Pilsen 1. periyodu 20-17 önde tamamlamayı başardı. İzmir ekibi 2. çeyrekte Voskuil ile etkili olarak 13. dakikada 24-20 üstünlük sağladı. Periyodun son dakikasına 31-31 beraberlikle girilirken, Efes Pilsen Rakocevic'in son saniye basketiyle ilk yarıyı da 36-34 önde tamamlamasını bildi. Mücadelenin ikinci yarısının ilk bölümünde de çekişme vardı. 24. dakika 40-40 beraberlikle geçilirken Efes Pilsen savunmasını sertleştirdi. Pota altında iyi yardımlaşan lacivert-beyazlı takım karşısında kötü hücum yapmaya başlayan Bornova Belediye oyundan tamamen koptu. Ev sahibi ekip, önce Thornton ile üstünlüğü rakibine kabul ettirdi. Daha sonra Cenk ile sayılar bulmaya başlayan lacivert-beyazlı ekip, kalan dakikalarda potasında sadece 1 sayıya izin verdi ve 20-1 seri yakalayarak 3. periyodu 19 sayı farkla 60-41 önde geçti. Efes Pilsen bir ara farkı 30 sayıya (78-48) çıkardığı karşılaşmayı 83-60 kazandı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Zafer Yılmaz xx, İsmail Aydın xx, Kaan Büyükçil xx Efes Pilsen: Ender xx 11, Sinan xx 4, Thornton xx 10, Kerem Gönlüm xxx 18, Ersin Dağlı xx 4, Roberts xx 2, Rakocevic xx 9, Kerem Tunçeri xx 5, Cenk xxx 16, Vujcic xx 2, Murray xx 2, Ali xx Bornova Belediyesi: Soner xx 6, Pertev x 2, Umutcan xx 10, Sensley x 5, Ffriend xx 11, Çağdaş x 3, Voskuil xxx 21, Şerafettin x 2, Murat x, Serdar x, Erdi x, Tufan x 1. Periyot: 20-17 Devre: 36-34 3. Periyot: 60-41