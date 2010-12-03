-EFES PİLSEN 3. YENİLGİSİNİ ALDI VALENCİA (A.A) - 02.12.2010 - Efes Pilsen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi (D) Grubu'ndaki 7. hafta maçında deplasmanda İspanyol temsilcisi Power Electronics Valencia'ya 62-56'lık skorla yenildi. Karşılaşmanın ilk dakikalarında hücumlardan boş dönen Efes Pilsen, ilk 5 dakika 26 saniye sadece 2 sayı üretti. Power Electronics Valencia, Javtokas ve Cook'un basketleriyle ilk periyodun bitimine 4 dakika 34 saniye kala 8 sayılık farka (10-2) ulaştı. Efes Pilsen başantrenörü Velimir Perasovic'in molasının ardından Kerem Tunçeri ile 3 sayılık basket bulan lacivert-beyazlılar, Rakocevic ve Nachbar'ın sayılarıyla da farkı azalttı ve ilk periyot 14-9 İspanyol ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyoda iyi başlayan Efes Pilsen, Sinan ve Kerem Tunçeri'nin basketleriyle farkı kapattı ve 14. dakikada Nachbar'ın faul atışlarından bulduğu sayılarla (16-17) öne geçti. Lacivert-beyazlılar, Rakocevic'in basketiyle ilk yarının bitimine 3 dakika 10 saniye kala farkı 6 sayıya (20-26) çıkardı ve devreyi de 28-24 önde kapadı. Üçüncü periyotta Efes Pilsen, Kerem Gönlüm ve Vujcic'in basketleriyle 21. dakikada farkı 8 sayıya kadar (24-32) çıkardı. Ancak bu dakikadan sonra Pietrus, Martinez ve Claver ile 6-0'lık bir seri yakalayan ev sahibi ekip, 23. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 30-32. Kerem Gönlüm ve Roberts ile sayılar bulan Efes Pilsen, son periyoda da 48-43 önde girdi. Son periyotta Savanovic'in 3 sayılık basketleriyle rakibini yakalayan Power Electronics Valencia, bitime 7 dakika 29 saniye kala 53-51 öne geçti. Efes Pilsen, hücumlardan boş dönünce ev sahibi ekip, 35. dakikada Omar'ın basketiyle farkı 6 sayıya (57-51) çıkardı. Thornton ve Vujcic'in basketlerliyle bitime 3 dakika 42 saniye kala farkı 1 sayıya kadar (57-56) indiren Efes Pilsen, bu dakikadan sonra sayı atamadı. Power Electronics Valencia, bitime 2 dakika 40 saniye kala De Colo'nun 3 sayılık basketiyle farkı yeniden 6 sayıya çıkardı: 62-56. Karşılaşmanın son 2 dakika 40 saniyesinde iki takım da sayı üretemeyince Power Electronics Valencia, karşılaşmadan 62-56 galip ayrıldı. THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında iki takım arasında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Efes Pilsen 79-63'lük skorla kazanmıştı. Power Electronics Valencia'ya deplasmanda yenilen Efes Pilsen, ligde yaptığı 3. deplasman maçında 3. yenilgisini aldı. Salon: Pabellon Fuente De San Luis Hakemler: Volodymr Drabikovsky xx (Ukrayna), David Chambon xx (Fransa), Roberto Chiari xx (İtalya) Power Electronics Valencia: Cook xx 8, Martinez xx 2, Pietrus xx 6, Claver xxx 10, Javtokas xxx 7, De Colo xxx 13, Savanovic xxx 13, Lishchuk xx 3, Richardson x Efes Pilsen: Wisniewski x 2, Rakocevic xx 7, Thornton xx 3, Kerem Gönlüm xxx 12, Vujcic xx 8, Kerem Tunçeri xxx 10, Roberts xx 4, Nachbar xx 4, Sinan xx 6 1. Periyot: 14-9 Devre: 24-28 3. Periyot: 43-48