-EFES PİLSEN: 107 - ALİAĞA PETKİM: 67 İSTANBUL (A.A) - 18.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Efes Pilsen, Aliağa Petkim'i 107-67 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan Efes Pilsen, 4. dakikayı 12-2 önde geçti. Hunter'in pota altından bulduğu sayılarla toparlanan İzmir ekibi, farkı 9. dakikada 2 sayıya (21-19) kadar düşürürken, ev sahibi ekip Nachbar'ın 3 sayılık atışıyla farkın kapanmasına izin vermedi ve ilk devre 24-21 Efes Pilsen lehine tamamlandı. İkinci periyotta iyi savunmasını sürdüren Efes Pilsen, 14. dakikayı 31-22 önde geçti.Efes Pilsen, devreyi de 50-38 önde kapadı. Üçüncü periyotta Efes Pilsen, Rakocevic ve Ender Arslan'ın skorer oyunuyla farkı açtı. Periyodun son dakikasına 70-51 girildi. Bitimine 3 saniye kalan Polat Kaya'nın başarılı 3 sayılık atışının ardından son saniyede yaklaşık 20 metreden üç sayılık atış deneyen Ender Arslan'ın basketiyle periyot 76-57 skorla tamamlandı. Ender Arslan'ın kendi yarı sahasından başarılı atışı, salondan büyük alkış aldı. Son periyotta Efes Pilsen, farkı kapatma umudu kalmayan Aliağa Petkim karşısında üstünlüğünü sürdürdü. Bitime 2.13 saniye kala Ali'nin şutuyla maçtaki 100'üncü sayısına ulaşan Efes Pilsen, karşılaşmayı 107-67 kazanmayı başardı. Ligde üst üste 2 kez mağlubiyete uğrayan Efes Pilsen, bu sonuçla kötü serisini noktalamış oldu. Aliağa Petkim'in mağlubiyet sayısı ise 7'ye çıktı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Recep Ankaralı xx, Özlem Yalman xx, Osman Sinan İşgüder xxx Efes Pilsen: Kerem Tunçeri xx 2, Rakocevic xxxx 20, Thornton xxx 11, Kerem Gönlüm xxx 5, Vujcic xx 6, Roberts xxx 11, Ender xxxx 17, Nachbar xxx 6, Sinan xxx 10, Ersin xx 3, Cenk xxx 12, Ali xx 4 Aliağa Petkim: Randle xx 15, Barış x 7, Levent x 2, Polat x 8, Hunter xxx 20, Ersan x, Hüseyin xx 10, Kaan x 3, Volkan x 2, İlkay x 1. Periyot: 24-21 Devre: 50-38 3. Periyot: 76-57 Beş faul alanlar: 34.14 Hunter (Aliağa Petkim), 34.48 Nachbar (Efes Pilsen)