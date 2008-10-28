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Spor

Efes Milano'ya gitti

28 Ekim 2008 02:00

ULEB Erkekler Avrupa Ligi 1. turda yer aldığı (D) Grubu'nda, yarın deplasmanda İtalya'nın Armani Jeans Milano takımıyla karşılaşacak Efes Pilsen, Milano'ya gitti.

Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ın Partizan Igokea takımını İstanbul'da 61-60 yenerek lige iyi bir başlangıç yapan lacivert-beyazlı ekip, ikinci maç için Atatürk Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Milano'ya hareket etti.

Efes Pilsen'de sakatlıkları bulunan Preston Shumpert, Mario Kasun ve Barış Hersek Milano kafilesinde yer almadı.

Lacivert-beyazlı ekip yarın yapacağı maçın ardından, 30 Ekim Perşembe günü İstanbul'a dönecek.

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