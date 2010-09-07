-EFES DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNE GİRECEK İZMİR (A.A) - 09.07.2010 - Efes'in Dünya Kültür Mirası listesine girmesi için gerekli olan Alan Yönetim Planı için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Selçuk Belediyesi ile anlaşmaya vardığı, planın hazırlanmasından sonra UNESCO'ya müracaat edileceği bildirildi. İzmir Valisi Cahit Kıraç, Efes'in UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine geçmesini önemsediklerini ve bu sürecin ivedilikle sonuçlandırılması için konuyu hassasiyetle takip ettiklerini söyledi. Efes'in UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunduğunu asli listeye geçmesi için Efes Alan Yönetim Planı hazırlanması gerektiğini belirten Vali Kıraç, planın hazırlanmasından sonra UNESCO'ya müracaat edileceğini bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuk Belediyesi arasında gerekli mutabakatın sağlandığını ve adaylık başvurusu için gerekli olan Alan Yönetim Planı çalışmalarının yapılacağını dile getiren Vali Kıraç, Efes gibi değerlerin kültürel zenginliklerin anlatılmasına, anlaşılmasına ve tanıtımına büyük katkıları olduğunu vurguladı. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde Türkiye'den 9 şehir bulunuyor, ayrıca 23 yer de aday gösterildi ve geçici listede yer alıyor. Kapadokya ve Göreme Milli Parkı, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası ile İstanbul'daki tarihi yerler 1985 yılında listeye dahil edildi. Daha sonra 1986 yılında Hitit'in başkenti Hattuşaş, 1987 yılında Nemrut Dağı, 1988 yılında Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı ile Ksantos-Letoon listeye alındı. Tarihi Safranbolu evleri 1994 yılında listeye girerken Türkiye'den giren 9. şehir ise 1998 yılında Truva Antik Şehri oldu. Türkiye'den aday gösterilen 23 yer ise şunlar: Efes (1994), Karain Mağarası (1994), Sümela Manastırı (Meryem Ana Manastırı 2000), Alahan Manastırı (2000), Aziz Nikolaos Kilisesi (2000), Harran ve Şanlıurfa (2000), Urartuların Ahlat Mezarlığı ve Osmanlı Hisarı (2000), Kalesi ve Surları Diyarbakır (2000), Selçuklu Kervansarayları Denizli ile Doğubayazıt arası (2000), Konya-Selçuklu Medeniyeti (2000), Alanya (2000), Mardin Kültürel Peyzaj (2000), Bursa ve Cumalıkızık Erken Osmanlı kentsel ve kırsal yerleşim (2000), Edirne Selimiye Cami (2000), St.Paul Kilisesi, St.Paul'u çevreleyen tarihi eserler (2000), İshak Paşa Sarayı (2000), Kekova (2000), Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı (2000), Arkeolojik Site Afrodisias (2009), Antik Kentler Likya Medeniyeti (2009), Arkeolojik Site Sagalassos (2009), Neolitik Site Çatalhöyük (2009), Arkeolojik Site Perge (2009).