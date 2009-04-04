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Kültür-Sanat

Efes açık ara önde

Efes Antik kenti ziyaretçi sayısı bakımından yıllardır açık ara önde giden Pompei’yi yakalamak üzere. Pompei giderek gözden düşerken Efes’e turist ilgisi artıyor

04 Nisan 2009 03:00

Efes Antik kenti ziyaretçi sayısı bakımından yıllardır açık ara önde giden Pompei’yi yakalamak üzere. Pompei giderek gözden düşerken Efes’e turist ilgisi artıyor
İzmir Selçuk’taki Efes Antik Kenti, antik kentler arasında ziyaretçi sayısı bakımından uzun yıllardır birinciliği elden bırakmayan İtalya’daki Pompei kentinin tahtını sallıyor.

İtalya’nın Campania bölgesinde, Napoli kenti yakınlarında bulunan, 1990’larda yılda üç milyon kişinin ziyaret ettiği, 2000’lerin başında ziyaretçi sayısı 2. 2 milyona gerileyen Pompei, 2007’nin ardından 2008’de de yüzde 10’un üzerinde ziyaretçi kaybederken, Efes son on yılda ziyaretçi sayısını düzenli şekilde artırıyor.


Pompei'den bir görünüm

Selçuk Müzesi Müdürü Cengiz Topal, yaptığı basın toplantısında, Efes’in son 10 yıl içinde ziyaretçi sayısını her yıl yüzde 5-10 oranında arttığını belirterek, antik kentin uluslararası anlamda her geçen gün daha tanınır hale geldiğini söyledi.

“Efes’in dörtte biri açılabildi”

Efes’in Kuşadası ve İzmir limanlarına yakınlığının önemli bir avantaj olduğunu dile getiren Topal, çok önemli bir ticaret, kültür merkezi olan antik kentin yakınlarında bulunan Meryem Ana Evi ve St. Jean Kilisesi’nin de ziyaretçi sayısına katkıda bulunduğunu bildirdi.
Pompei’de olduğu gibi Efes’te de oldukça geniş alanda çok iyi durumda bulunan kalıntıların olduğunu ifade eden Topal, “Şu ana kadar Efes’in sadece yüzde 25’i kazılabildi. Geçen yıl 1 milyon 582 bin 211 ziyaretçiye ev sahipliği yapan Efes Antik Kenti’nin bütünü gün yüzüne çıktığında dünyanın en büyük açık hava müzesi olacak” dedi.

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