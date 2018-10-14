Efeler Ligi'nde ilk hafta tamamlandı

İSTANBUL,(DHA)
Efeler Ligi\'nde ilk hafta hafta karşılaşmaları, bugün oynanan 5 karşılaşma ile sona erdi.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Arhavi Bld. - Maliye Piyango: 2 - 3 (25-23 / 15-25 /18-25 / 25-23 / 26-28)
Galatasaray - İnegöl Bld.: 3-0 (25-19 / 25-23 / 25-23)
İkbal Afyon Bld. Yüntaş - Arkas Spor: 1 - 3 (19-25 / 20-25/ 25-19 / 27-29)
Ziraat Bankası - Halkbank: 2-3 (24-26 / 27-25 / 22-25 / 25-21 / 11-15)
Tokat Bld. Plevne - İstanbul BBSK: 2-3 (21-25 / 22-25 / 25-22 / 25-21 / 9-15)