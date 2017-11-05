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Spor

Efeler Ligi'nde 8'inci hafta tamamlandı

2017 - 2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi'nde 8'inci hafta karşılaşmaları, bugün oynanan altı müsabakayla sona erdi

05 Kasım 2017 22:55

2017 - 2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi\'nde 8\'inci hafta karşılaşmaları, bugün oynanan altı müsabakayla sona erdi.
Sonuçlar şöyle;
Beşiktaş 0 - 3 Maliye Piyango / 15-25, 23-25, 24-26
Halkbank 3 - 0 Arkas Spor / 25-18, 25-21, 25-17
Afyon Bld. Yüntaş 0 - 3 Ziraat Bankası / 19-25, 18-25, 19-25
İnegöl Bld. 1 - 3 Fenerbahçe / 26-28, 25-20, 18-25, 22-25
Jeopark Kula Bld. 3 - 0 TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik / 25-22, 25-13, 25-18
İstanbul BBSK 3 - 0 Galatasaray HDI Sigorta / 25-21, 25-21, 25-23

İSTANBUL / DHA

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