Efeler Ligi'nde 6'ncı hafta tamamlandı

İSTANBUL (DHA) - Voleybol Efeler Ligi\'nde 6\'ncı hafta mücadeleleri, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
6\'ncı hafta karşılaşmalarında bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
Maliye Piyango - Jeopark Kula Belediyesi: 3-1 (25-15, 15-25, 25-16, 25-18)
Arhavi Belediyesi - Ziraat Bankası: 3-1 (21-25, 25-22, 25-17, 25-21)
İstanbul BBSK - İnegöl Belediyesi: 3-0 (25-22, 25-15, 25-22)
Arkas Spor - Galatasaray: 3-0 (25-19, 25-17, 32-30)
Tokat Belediyesi Plevne - Fenerbahçe: 3-2 (25-15, 16-25, 21-25, 25-19, 15-11)