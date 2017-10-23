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Spor

Efeler Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı

2017 - 2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi'nde altıncı hafta müsabakaları, bugün oynanan 6 karşılaşmayla sona erdi

23 Ekim 2017 00:03

2017 - 2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi\'nde altıncı hafta müsabakaları, bugün oynanan 6 karşılaşmayla sona erdi.
Günün sonuçları şöyle;
Beşiktaş 1 - 3 Arkas Spor 13-25, 25-22, 16-25, 14-25
Afyon Bld. Yüntaş 3 - 0 Galatasaray HDI Sigorta    25-23, 25-19, 25-16
İnegöl Bld. 1 - 3 Maliye Piyango 23-25, 23-25, 39-37, 19-25
Ziraat Bankası 3 - 2 Fenerbahçe 25-19, 25-27, 26-24, 26-28, 15-12
stanbul BBSK 3 - 0 TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik 25-12, 25-19, 25-20
Halkbank 3 - 1 Jeopark Kula Bld. 25-19, 25-23, 27-29, 25-21

İSTANBUL / DHA

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