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Spor

Efeler Ligi'nde 18'inci hafta tamamlandı

İSTANBUL, (DHA) Efeler Ligi'nde 18'inci hafta karşılaşmaları, bugün oynanan maçlarla sona erdi

07 Şubat 2018 23:39

İSTANBUL, (DHA)

Efeler Ligi\'nde 18\'inci hafta karşılaşmaları, bugün oynanan maçlarla sona erdi.
Sonuçlar şu şekilde:
İstanbul BBSK - Arkas Spor: 3-2 (23-25, 17-25, 27-25, 25-20, 15-6)
Beşiktaş - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3 (17-25, 17-25, 25-18, 19-25)
Afyon Bld. Yüntaş - Maliye Piyango: 3-0 (26-24, 25-22, 25-16)
Halkbank - TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: 3-0 (25-15, 25-13, 25-14)
İnegöl Bld. - Ziraat Bankası: 3-1 (22-25, 25-23, 25-21, 25-22)
Jeopark Kula Bld. - Fenerbahçe: 0-3 (20-25, 18-25, 17-25)

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