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Spor

Efeler Ligi'nde 14. hafta tamamlandı

İSTANBUL, (DHA) Efeler Ligi'nde 14

21 Ocak 2018 19:22

İSTANBUL, (DHA)

Efeler Ligi\'nde 14. hafta karşılaşmaları bugün TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda oynanan Ziraat Bankası - Arkas Spor müsabakasıyla tamamlandı.
Karşılaşmayı, Ziraat Bankası\'nı deplasmanda 28-30, 25-16, 25-20, 20-25 ve 15-12 setlerle 3-2 mağlup eden Arkas Spor kazandı.
Efeler Ligi\'nde 14. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:
İnegöl Bld. - TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: 3-0 (25-16, 25-19, 25-18)
Afyon Bld. Yüntaş - Jeopark Kula Bld.: 0-3 (28-30, 18-25, 23-25)
Beşiktaş - Halkbank: 0-3 (23-25, 14-25, 16-25)
İstanbul BBSK - Fenerbahçe: 0-3  (17-25, 24-26, 20-25)
Maliye Piyango - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 (20-25, 23-25, 22-25)
Ziraat Bankası - Arkas Spor: 2-3 (30-28, 16-25, 20-25, 25-20, 12-15)

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