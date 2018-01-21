Efeler Ligi'nde 14. hafta tamamlandı

İSTANBUL, (DHA)

Efeler Ligi\'nde 14. hafta karşılaşmaları bugün TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda oynanan Ziraat Bankası - Arkas Spor müsabakasıyla tamamlandı.

Karşılaşmayı, Ziraat Bankası\'nı deplasmanda 28-30, 25-16, 25-20, 20-25 ve 15-12 setlerle 3-2 mağlup eden Arkas Spor kazandı.

Efeler Ligi\'nde 14. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:

İnegöl Bld. - TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: 3-0 (25-16, 25-19, 25-18)

Afyon Bld. Yüntaş - Jeopark Kula Bld.: 0-3 (28-30, 18-25, 23-25)

Beşiktaş - Halkbank: 0-3 (23-25, 14-25, 16-25)

İstanbul BBSK - Fenerbahçe: 0-3 (17-25, 24-26, 20-25)

Maliye Piyango - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 (20-25, 23-25, 22-25)

Ziraat Bankası - Arkas Spor: 2-3 (30-28, 16-25, 20-25, 25-20, 12-15)