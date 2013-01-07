Emekli Orgeneral Çevik Bir, Eşref Bitlis'in ölümü ile ilgili ifade verdi

28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklu bulunan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir, TMK'nın 10. maddesi ile görevli Cumhuriyet savcısı Hüseyin Şahin'e, Orgeneral Eşref Bitlis'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında ''tanık'' sıfatıyla ifade verdi.
Çevik Bir, yaklaşık 1 saat süren ifadenin ardından Sincan Cezaevi'ne götürüldü.
Bir'e, avukatı Abdullah Atila Bingöl eşlik etti.
Çevik Bir, adliye çıkışında, basın mensuplarının sorularını cevaplamadı.
Eşref Bitlis'in 1993'te uçağının düşmesi sonucu ölümüne ilişkin soruşturmada zaman aşımı yaklaşık 1,5 ay sonra doluyor.