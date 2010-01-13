Edward'ın eşi Kill Bill'den

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People dergisinin haberine göre, "Alacakaranlık" serisinde bir ölümlüye aşık olan "Edward Cullen" isimli bir vampiri canlandıran Pattinson, "Bel Ami" isimli yeni filminde izleyiciyle buluşacak. People dergisinin anketinde "Yaşayan En Çekici Erkek" seçilen Pattinson’ın başrolü üstlendiği filmde, aktörün rol arkadaşları Uma Thurman, Christina Ricci ile Kristin Scott Thomas olacak.Konusu 19. yüzyılda geçen "Bel Ami", Guy De Maupassant’ın aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlandı. Pattinson’ın canlandırdığı "George Duroy" isimli karakter üzerine kurulu olan film, bu genç gazetecinin Paris’te çok etkili ve güzel bir kadınla kurduğu ilişki ve acımasızlığı sayesinde şöhret basamaklarını birer birer çıkarak kentin en güçlü adamı haline gelmesinin öyküsünü işliyor.Film, Thurman’ın, Duroy’un bir arkadaşının eşiyken onunla ilişki kurması ve aksanını düzeltmesine yardımcı olmasıyla başlıyor. Sosyetenin gözbebeği olan bu güçlü kadın daha sonra hayatını Duroy ile birleştiriyor. Filmde, Kristin Scott Thomas gazeteci Duroy’a aşık olan sosyeteden bir kadını, Christina Ricci ise hafif meşrep genç bir ev kadınını canlandırıyor.Filmin yönetmenliğini Declan Donnellan üstlenecek. "Bel Ami" isimli yapım, Donnellan’ın ilk yönetmenlik denemesi olacak."Pulp Fiction" ve "Kill Bill" serisinin ünlü oyuncusu Uma Thurman’ın sözcüsü, "Bel Ami" isimli yapımın senaryosunun tam olarak şekillenmediğini, ikili arasındaki sahnelerle pek çok ayrıntının da bu nedenle belli olmadığını ifade etti.Filmde 39 yaşındaki Uma Thurman’ın eşini canlandıracak olan 23 yaşındaki genç aktör Robert Pattinson da filmin baş kadın karakterinin "tam anlamıyla ilham verici" olması gerektiğini söyledi.Senaryosunu Rachel Bennette’in kaleme aldığı filmin çekimlerine gelecek ay başlanacak.