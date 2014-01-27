Edward Snowden: Beni öldürmek istiyorlar

ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nın (NSA) küresel casusluk ağını ortaya çıkaran eski ajan Edward Snowden, 'ciddi ölüm tehditleri aldığını' söyledi. Snowden, ABD hükümetinin kendisine suikast düzenlemek istediğini öne sürdü.

ABD'nin küresel alandaki gizli casusluk faaliyetlerini dünyaya duyuran eski NSA ajanı Edward Snowden, ölüm tehditleri aldığını söyledi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre Snowden, Rusya'ya sığınmasına neden olan tarihi itiraflarından bu yana verdiği ilk röportajda, Almanya'nın ARD kanalına konuştu.

30 yaşındaki Snowden, 'ABD hükümetinin sızdırdığı bilgiler ve elinde olan belgeler nedeniyle kendisine suikast düzenlemek istediğini' öne sürdü.

Snowden, ABD'nin Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra birçok üst düzey Alman yetkiliyi gizlice dinlediğini belirtti.

Ölüm tehditleri hakkındaki endişesini dile getiren Snowden, "Hala hayattayım ve yaptıklarımdan dolayı uyumakta sorun çekmiyorum. Bu doğru olan şeydi" dedi.

Snowden, Moskova'daki bir otelde yapılan 6 saatlik röportajında, 'ABD hükümetine bağlı yetkililerin onu başından kurşunla vurulmuş halde görmek istediklerini veya süpermarketten çıktığında onu zehirleyerek daha sonra duşta ölümünü seyretmeyi arzuladıklarını' söyledi.

ABD, Snowden'ın iade edilmesi için diplomatik girişimlerde bulunmuş ama sonuç alamamıştı.