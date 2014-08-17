Edward Snowden: IŞİD'in arkasında ABD ve İsrail var

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi eski çalışanı Edward Snowden, Irak ve Suriye'de terör estiren Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) ABD, İsrail ve İngiltere istihbaratı tarafından eğitildiğini iddia etti.

Gizli bilgileri sızdırdığı için kaçarak Rusya'ya sığınan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ve ABD ulusal güvenlik dairesi eski çalışanı Edward Snowden, IŞİD ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Snowden, Irak'ta kaosa neden olan IŞİD'in arkasında ABD, İngiltere ve İsrail istihbaratı olduğunu ileri sürdü.

‘IŞİD İsrail'in güvenliğini sağlıyor’

Sabah gazetesindeki habere göre, IŞİD'in bölgede İsrail'in güvenliğini tesis ettiğini söyleyen Snowden'a göre ABD, İngiltere ve İsrail istihbaratları dünyadaki bütün terörü "eşek arısı yuvası" adlı bir strateji ile bir araya getirmeye çalışıyor.

Eski ajan Snowden, İsrail'i korumak için, Ortadoğu'da İsrail'e karşı olan grupların kendi içlerinde savaştırıldığını ileri sürdü.

Daha önce de IŞİD Lideri Ebubekir El Bağdadi'nin bir yıl boyunca MOSSAD tarafından yoğun bir askeri eğitim, dini kurslar ve konuşma becerisi kursları aldığı iddia edilmişti. Ayrıca Bağdadi'nin Washington'daki bir görüşmede eski senatör John MC Cain ile aynı fotoğraf karesinde yer aldığı ileri sürülmüştü.