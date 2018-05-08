T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edremit'te yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, hastaneye trafik kazasında yaralanan bir kadını götüren ambulans yolda kaza yaptı

08 Mayıs 2018 21:39

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, hastaneye trafik kazasında yaralanan bir kadını götüren ambulans yolda kaza yaptı. Ambulansta sıkışan sağlık görevlileri ve yaralı hastayı, itfaiye ekipleri kurtardı.
Edremit\'in Güre Mahallesi\'nde bugün saat 14.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında yaralanan Perihan Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansa alındı. Ambulans, yaralıyı Edremit Devlet Hastanesi\'ne götürmek üzere yola çıktı. Saat 15.00 sıralarında, Edremit otogar kavşağında kırmızı ışıkta bekleme yapmadan siren çalarak geçmek isteyen Neslihan Dökmeci\'nin yönetimindeki ambulans, kavşaktan Edremit yönüne dönen 10 LG 796 ve 10 Z 4978 plakalı otomobillere çarptı. Dökmeci direksiyon kontrolünü yitirirken, ambulans, Karayolları\'na ait yönlendirme levhalarının direğine çarparak durdu. Kazada, ambulans içerisinde yaralı olarak bulunan Perihan Y. ve sağlık görevlileri Neslihan Dökmeci, Meltem Eryılmaz ve Berna Ünal Uçak araçta sıkıştı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği AKS kaza kırım ekibi tarafından yaralılar kurtarıldı ve başka bir ambulansla Edremit Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih Emrah ERDOĞANEDREMİT Balıkesir DHA BALIKESİR EdremitAmbulanstaEdremit Güre MahallesiPerihanAcil ServisAmbulansEdremit Devlet HastanesiSaatEdremitNeslihan DökmeciLGDökmeciKarayollarıKazadaambulansNeslihan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24