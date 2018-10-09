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Edremit'te ilaçlama uçağı düştü, pilot sağ kurtuldu

Pilot, kazadan yara almadan kurtuldu

09 Ekim 2018 14:53

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, zeytinlik araziyi ilaçlayan tek kişilik uçak, motor arızası nedeniyle düştü. Pilot, kazadan yara almadan kurtuldu.

Uçak Edremit'in Dereli Mahallesi Kozyaatağı mevkiinde saat 09.40 sıralarında düştü. Zeytin için ilaçlama yapan tek kişilik uçak, motor arızası nedeniyle önce elektrik tellerine çarptı, ardından zeytinlik araziye düştü.  

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevkedildi. Uçağın pilotu Rıfat Kamil Koçman, kazada yaralanmazken, 112 ekiplerinin ilk kontrolünün ardından hastaneye götürüldü.

Koçman'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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