Edremit'te 10 bin kişilik fener alayı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen fener alayına yaklaşık 10 bin vatandaş katılırken kortejin uzunluğu 1 kilometreye yaklaştı. Cumhuriyet Meydanı\'nda halka seslenen CHP\'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, \"Türk Milleti \'Ya istiklal, ya ölüm\' diyerek bu sınırları kanla ve canla çizdi. Bunu indirmeye ne besleyip büyüttükleri FETÖ\'nün, ne IŞİD\'in, ne de PKK gibi terör örgütlerinin gücü yetmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet devam edecek\" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı Edremit\'te coşkuyla kutlandı. Akçay Mahallesi\'nde oluşturulan fener alayına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 1 kilometreyi bulan ve 10 bin kişinin üzerinde katılım olduğu belirtilen fener alayı sırasında \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\', \'Türkiye laiktir, laik kalacak\' sloganları atıldı. Akçay Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan kalabalık burada da sloganlar ve şarkılar söylemeye devam etti. Alanda vatandaşlara seslenen CHP\'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, 30 Ağustos 1922\'de zaferle sonuçlanan antiemperyalist yürüyüşün bugün kutlamalarını yaptıklarını söyledi. Saka, \"Ebedi ve tek Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk\'ün önderliğinde 26 Ağustos\'ta başlatılan büyük taarruz, 30 Ağustos\'ta zaferle sonuçlandı. Milletimizin \'Ya İstiklal ya ölüm\' diyerek başlattığı o muazzam yürüyüş, mazlum ülkelere bir kez daha emperyalizmin yenilebileceğini gösterdi. Evet, o güne kadar emperyalizmin boyunduruğu altında kalmış bütün ülkeler emperyalizmin yenilebileceğini görerek ulusal kurtuluş mücadelelerine başladılar\" dedi.

Saka, \"Bütün dünya birleşip, Osmanlı\'yı parçalayıp Türkiye\'yi işgal ettiklerini düşündükleri an, Türk Milleti \'Ya istiklal, ya ölüm\' diyerek bu sınırları kanla ve canla çizdiler. Bayrağımızı kanla, canla dalgalandırdılar. Bunu indirmeye hiç kimsenin, ne besleyip büyüttükleri FETÖ\'nün, ne IŞİD, ne PKK gibi terör örgütlerinin gücü yetmeyecek.\" diye konuştu.

\"BAŞKAN HALKIN ARASINDA\"

Gecenin sonunda sanatçı Çelik, konser verdi. İlk parçasının ardından bir konuşma yapan Çelik, 30 senedir sahnede çalıştığını belirterek, \"Bugün gerçekten çok heyecanlıyım. Çok güzel bir kalabalık var. Buranın artı bir güzelliği de protokol yok. Önde ayrıcalıklı kimse yok. Başkan da halkın arasında izliyor\" dedi.

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