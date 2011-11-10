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Edremit merkezde yıkım olmadı ANKARA (A.A)

10 Kasım 2011 00:46

-Edremit merkezde yıkım olmadı ANKARA (A.A) - 09.11.2011 - Türk Kızılayı, 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Edremit ilçe merkezinde yıkım olmadığını, Edremit Devlet Hastanesinin aktif olarak çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Türk Kızılayından yapılan açıklamada, Türk Kızılayı ekiplerinin depremin yaşandığı Edremit'e ulaştığı belirtildi. Türk Kızılayının açıklamasında ayrıca, ülke genelindeki lojistik depolarında bakiye kalan 15 bin çadırın tamamının gönderildiği ifade edildi. Öte yandan, 5,6'lık depremin ardından bölgedeki artçı sarsıntılar sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezinden alınan bilgiye göre, saat 21.34 ile 21.48 saatleri arasında büyüklüğü 3,4 ile 3,7 arasında değişen 4 artçı sarsıntı kaydedildi.

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