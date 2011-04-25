EDP'den 195 açıklamsı: 96 yıllık acıyı paylaşıyoruz

T24 - Eşitlik ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Ferdan Ergut partisi adına yaptığı basın duyursunda 24 Nisan 1915 olaylarını, ' o meş'um gün, Anadolu'nun kadim halklarından Ermenilerin binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürülerek ölüme yollandıkları "büyük felaket"in başlangıç günüdür' şeklinde değerlendirdi.



Ferdan Ergut yazılı değerlendirmesinde, 'Tarihimizle yüzleştikçe idrak edeceğiz; idrak ettikçe inkardan uzaklaşacağız; inkardan uzaklaştıkça prangalarımızdan kurtulup özgürleşeceğiz' dedi.





'Büyük felaket'in başlangıç günü'



Bu topraklarda çok acılar yaşandı. 24 Nisan 1915'le simgelenen tarih, bu acıların en büyüklerinden birine işaret ediyor. İstanbul'da yaşayan Ermeni aydınların İttihat ve Terakki hükümeti tarafından sürgüne gönderildikleri o meş'um gün, Anadolu'nun kadim halklarından Ermenilerin binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürülerek ölüme yollandıkları "büyük felaket"in başlangıç günüdür.



Milliyetçi zihniyet, yıllar boyunca bu acıyı unutturmaya çalıştı. Oysa acı bu kadar derinken ve o acıyı bizzat yaşayanların torunları, yurttaşlarımız olarak bizlerle birlikte yaşarlarken, bu toplumsal hafıza kaybı ve onun getirdiği inkar siyaseti elbette sonsuza dek süremezdi. Ve sürmedi!



Çok gecikmiş de olsak, vicdan ve adalet duygularını yitirmemiş Türkiyeliler olarak hep birlikte bu yakıcı gerçeklikle yüzleşmeye başlıyoruz. Tarihimizle yüzleştikçe idrak edeceğiz; idrak ettikçe inkardan uzaklaşacağız; inkardan uzaklaştıkça prangalarımızdan kurtulup özgürleşeceğiz.

Ermeni kültürünü sadece topraklarımızdan değil, hafızalarımızdan da silmeye çalışanlara inat çok kültürlü, çok kimlikli bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.



Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Ermenistan'da varlığını sürdüren tutucu ve ırkçı-milliyetçi çevrelere, kurum ve kuralların basınçlarına direnmek, bölgesel barışta ısrar etmek, her iki toplum arasındaki normalleşme adımlarını da kolaylaştıracaktır.



Bu nedenle Ermenistan sınır kapısı açılmalı, her türlü ekonomik ambargo ve kısıtlamanın, özünde, komşularımıza bir zulüm olduğu gözden ırak tutulmamalıdır.



EDP olarak Ermeni toplumunun yaşadığı insanlık trajedisini yüreğimizin derinliklerinde duyuyor, o süreçte yaşamını yitirenleri hüzünle anıyoruz.





