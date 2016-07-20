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15 Temmuz Darbe Girişimi

EDOK Komutanı Metin İyidil tutuklandı

Korgeneral Metin İyidil'in TSK içindeki atamalar nedeniyle gözaltına alındığı öne sürüldü

20 Temmuz 2016 01:42

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muhabere Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidil tutuklandı.

Emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye getirilen İyidil, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcısına ifade verdi. Savcı, İyidil'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. 

Sulh ceza hakimliği, sorguladığı İyidil'in tutuklanmasına karar verdi.

İyidil'in, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının özel kalem müdürlerinin atanmasından, karargahtaki kurmay subayların kritik görevlere getirilmesine kadar birçok atama kararına etkisinin bulunduğu, ve Paralel Yapı üyelerinin TSK içindeki yapılanmasına katkı sağladığı ileri sürülüyordu.

 

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