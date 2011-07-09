-EDİZ YILDIRIMER AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU ANKARA (A.A) - 09.07.2011 - Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Ediz Yıldırımer, 800 metre serbestte altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden şampiyonada Ediz Yıldırımer, 800 metre serbestte 8.00.82'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Ayrıca Yıldırımer, bu derecesiyle büyükler Türkiye rekorunu da kırmış oldu. Yıldırımer, geçen yıl da Finlandiya'da Avrupa şampiyonu olmuştu. Şampiyonada 100 metre sırtüstünde serisinde birinci olan Hazal Sarıkaya ise yarın finalde yüzecek.