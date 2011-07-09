T24 LogoT24 Logo
Spor

EDİZ YILDIRIMER AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU ANKARA (A.A)

09 Temmuz 2011 23:27

-EDİZ YILDIRIMER AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU ANKARA (A.A) - 09.07.2011 - Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Ediz Yıldırımer, 800 metre serbestte altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden şampiyonada Ediz Yıldırımer, 800 metre serbestte 8.00.82'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Ayrıca Yıldırımer, bu derecesiyle büyükler Türkiye rekorunu da kırmış oldu. Yıldırımer, geçen yıl da Finlandiya'da Avrupa şampiyonu olmuştu. Şampiyonada 100 metre sırtüstünde serisinde birinci olan Hazal Sarıkaya ise yarın finalde yüzecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24