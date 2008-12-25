Ediz Hun Zeki Müren'i oynayacak

Ünlü film yönetmeni Ülkü Erakalın 21 yıl sonra bugün yeniden rejisör koltuğuna oturuyor. Hem de büyük yankı uyandıracak bir sinema filmi için.



Yüksel Aytuğ'un Sabah'taki yazısı: "Çığlık Çığlığa Bir Sevda" isimli filmde Ediz Hun, Selma Güneri, Tomris Oğuzalp, Irmak Ünal, Özgür Özberk ve Cenk Sözeri rol alıyorlar. Film ekibi bugün Alanya'da "motor" demeye hazırlanıyor. Film, bir yıldızın doğuşunu, zirveye yükselişini, daha sonra zirveden aşağı yuvarlanmayı hazmedemeyerek, bir ödül töreni sırasında hayata veda edişini anlatıyor. Filmde ismi anılmasa da, bu büyük yıldızın Sanat Güneşi Zeki Müren olduğu pek aşikar. Ülkü Erakalın'ın yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığı, senaryosu da kendine ait filmde Zeki Müren'i, Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Ediz Hun canlandıracak. Tıpkı Sanat Güneşi'nin son yıllarına ev sahipliği yapan Bodrum gibi, filmin tamamı da bir sahil kentinde, Alanya'da çekilecek. Alanya Belediyesi ise çekimler süresince maddi manevi tüm imkânlarını ekip için seferber edecek. Film, ulusal ve uluslararası film festivallerine katıldıktan sonra vizyona girecek. Erakalın, uzun süre birlikte çalıştığı ve "Katibim" adlı bir de film çektiği Zeki Müren'e en yakın olan kişilerden biriydi. Bodrum Paşası'nın en büyük sırlarından bile haberdar olan Erakalın, sahneye koyduğu tek kişilik oyunu "Yıldızlar Gökte Yaşar"da Zeki Müren'in hayatından kesitleri de izleyicilerle paylaşıyordu. Son olarak 1987 yılında Hülya Avşar'ın başrolünü üstlendiği "Kısrak" adlı filmi çeken ünlü yönetmen Erakalın, 21 yıl sonra yeniden kamera arkasına geçmenin heyecanını yaşarken, "Bunu, hayatımın projesi olarak görüyorum. Bu film, her sanatçı için bir ibret vesikası olacak" diyor.

