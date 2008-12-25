T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ediz Hun Zeki Müren'i oynayacak

Ülkü Erakalın 21 yıl sonra bugün yeniden rejisör koltuğuna oturuyor. Hem de büyük yankı uyandıracak bir sinema filmi için.

25 Aralık 2008 02:00

Ünlü film yönetmeni Ülkü Erakalın 21 yıl sonra bugün yeniden rejisör koltuğuna oturuyor. Hem de büyük yankı uyandıracak bir sinema filmi için.

Yüksel Aytuğ'un Sabah'taki yazısı: "Çığlık Çığlığa Bir Sevda" isimli filmde Ediz Hun, Selma Güneri, Tomris Oğuzalp, Irmak Ünal, Özgür Özberk ve Cenk Sözeri rol alıyorlar. Film ekibi bugün Alanya'da "motor" demeye hazırlanıyor. Film, bir yıldızın doğuşunu, zirveye yükselişini, daha sonra zirveden aşağı yuvarlanmayı hazmedemeyerek, bir ödül töreni sırasında hayata veda edişini anlatıyor. Filmde ismi anılmasa da, bu büyük yıldızın Sanat Güneşi Zeki Müren olduğu pek aşikar. Ülkü Erakalın'ın yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığı, senaryosu da kendine ait filmde Zeki Müren'i, Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Ediz Hun canlandıracak. Tıpkı Sanat Güneşi'nin son yıllarına ev sahipliği yapan Bodrum gibi, filmin tamamı da bir sahil kentinde, Alanya'da çekilecek. Alanya Belediyesi ise çekimler süresince maddi manevi tüm imkânlarını ekip için seferber edecek. Film, ulusal ve uluslararası film festivallerine katıldıktan sonra vizyona girecek. Erakalın, uzun süre birlikte çalıştığı ve "Katibim" adlı bir de film çektiği Zeki Müren'e en yakın olan kişilerden biriydi. Bodrum Paşası'nın en büyük sırlarından bile haberdar olan Erakalın, sahneye koyduğu tek kişilik oyunu "Yıldızlar Gökte Yaşar"da Zeki Müren'in hayatından kesitleri de izleyicilerle paylaşıyordu. Son olarak 1987 yılında Hülya Avşar'ın başrolünü üstlendiği "Kısrak" adlı filmi çeken ünlü yönetmen Erakalın, 21 yıl sonra yeniden kamera arkasına geçmenin heyecanını yaşarken, "Bunu, hayatımın projesi olarak görüyorum. Bu film, her sanatçı için bir ibret vesikası olacak" diyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24