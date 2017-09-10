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Dünya

Ediz Hun, Çağan Irmak ve Yiğit Özşener'den Kosova'da görevli Türk askerine ziyaret

Enis TABAK, Prizren, 10 Eylül (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu tarafından bu yıl Kosova'da ilki gerçekleştirilen 'Prizren Türk Filmleri Festivali' kapsakımda Kosova'da bulunan Türk sinemasının usta oyuncularından Ediz Hun, Yiğit Özşener

10 Eylül 2017 14:38

Enis TABAK, Prizren, 10 Eylül (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu tarafından bu yıl Kosova\'da ilki gerçekleştirilen \'Prizren Türk Filmleri Festivali\' kapsakımda Kosova\'da bulunan Türk sinemasının usta oyuncularından Ediz Hun, Yiğit Özşener ve yönetmen Çağan Irmak, Kosova\'da görevli Mehmetçiği ziyaret etti.

Prizren\'deki Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sultan Murat Kışlası\'nı ziyaret eden oyuncular, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay M.İhsan Tavazar tarafından karşılandı. 1999 yılından bu yana Kosova\'da KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Türk askerini ziyaret eden ünlü oyuncular Ediz Hun, Yiğit Özşener ve yönetmen Çağan Irmak\'a, ziyaret anısına Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay M.İhsan Tavazarziyaret plaketi takdim etti. Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay M.İhsan Tavazar da, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı\'nı ziyaret eden misafirleri Türk askerinin Kosova\'daki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

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