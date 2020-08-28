Edis ve Gülşen klip için 450 bin TL harcadı

Gülşen’in, Edis ile düet yaptığı ‘Nirvana’ adlı parçası yayınlandı. Bölünmüş ekran teknolojisiyle çekilen klipte, iki şarkıcı farklı zamanlarda bulundukları mekanda aynı anda buluşmuş gibi gösterildi. Klip için 450 bin TL harcandı.