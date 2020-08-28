Edis ve Gülşen klip için 450 bin TL harcadı

Gülşen 2019’da meslektaşı Edis ile ‘Nirvana’ şarkısı için kolları sıvamıştı. Kayıtları Londra’da başlayan, söz ve müziğine Emrah Karakuyu, Edis, Gülşen, düzenlenmesine Ozan Çolakoğlu’nun imza attığı parça Türkiye’de tamamlandı.
Klip ‘split screen’ (bölünmüş ekran) teknolojisi ile çekilip Türk Pop Müziği’nde bir ilk gerçekleştirildi. Buna göre; Gülşen ile Edis farklı zamanlarda bulundukları mekanda, aynı anda buluşmuş gibi gösterildi.
Bugün yayınlanan ‘Nirvana’ için 450 bin TL harcandı. Edis şarkıda geçen ‘sarışın bomba’ sözlerine uyum sağlamak için saçlarını yeniden sarıya boyattı. Özel eğitmenler eşliğinde iki ay boyunca koreografi çalışan Gülşen, “Şarkının hikayesinde aslında karşılıklı duyduğumuz hayranlık var. Birbirimize yazdık Nirvana’yı” dedi.
Edis de “Klip çekimleri boyunca Gülşen ile hiç bir araya gelmedik ama kalplerimiz aynı anda attı” diye konuştu.