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Edis: Hep birlikte nice 100 milyonlara

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) "Çok Çok" şarkısı Youtube'da 100 milyondan fazla kez görüntülenen Türk pop müziği şarkıcısı Edis, "Hep birlikte daha nice 100 milyonlara" dedi

29 Kasım 2017 17:56

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) \"Çok Çok\" şarkısı Youtube\'da 100 milyondan fazla kez görüntülenen Türk pop müziği şarkıcısı Edis, \"Hep birlikte daha nice 100 milyonlara\" dedi.

Adapazarı\'nda bir alışveriş merkezinde konser veren Edis, geçtiğimiz günlerde soysal medyada gerçekleştirdiği “Şarkı söylemek lazım” yarışmasının sonucunda kazanan hayranını sahneye davet ederek birlikte \"Çok Çok” adlı şarkısını seslendirdi. Düet sonrası Edis’e sarılan genç hayranı gözyaşlarını tutamadı. Youtube\'da \"Çok Çok\" şarkısı 100 milyondan fazla kez görüntülenen Edis de sahnede hayranlarına seslenerek, “Çok Çok\'a duyulan ilgiden çok mutluyum. Hep birlikte daha nice 100 milyonlara” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

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