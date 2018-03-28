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Edirne'yi sel vurdu; Tunca köprüsü kapatıldı; tarihi Sarayiçi meydanı sulara gömüldü

Tunca Nehri kenarındaki bazı işletmeleri ise su bastı

28 Mart 2018 16:37

Edirne'de etkili olan yağışlarla nehir debilerinin yükselmesi nedeniyle Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı. Tarihi Sarayiçi meydanının da sular altına kaldığı ifade edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi köprüye güvenlik bandı çekti, duba koyarak araç ve yaya geçişini durdurdu.

Tunca Nehri kenarındaki bazı işletmeleri ise su bastı. Tunca Köprüsü girişlerinde de su birikti.

Yunanistan sınırında olan Karaağaç Mahallesi ile bağlantıyı sağlayan köprülerde trafik akışının sağlanamaması nedeniyle ulaşım, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden yapılıyor.

Yunanistan'a Pazarkule Sınır Kapısı'ndan gitmek isteyen sürücüler de tarihi köprüler trafiğe kapalı olduğu için Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nü kullanıyor.

Bölgede yaşayan Murat Köstekçi, evinin seddelere yakın olduğunu, bu nedenle de korktuklarını belirtti.

Nehrin kısa sürede taştığını belirten Köstekçi, tedirgin olduğunu ifade etti.

Süleyman Gül de Tunca Köprüsü kapalı olduğu için Karaağaç bölgesine Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden geçerek gideceğini kaydetti.

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