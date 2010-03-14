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Yaşam

Edirneli Romanlar yola çıktı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek ''Roman Buluşması''na katılacak Edirneli Romanlar, çalgılı çengili

14 Mart 2010 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek ''Roman Buluşması''na katılacak Edirneli Romanlar, çalgılı çengili yola çıktı.
     
Edirne'nin çeşitli semtlerinde yaşayan Romanlar, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Edirne gişelerinde toplandı.
    
Edirne Roman Derneği Başkanı Erdinç Çekiç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Roman Çalıştayı'ndan çıkan sonuçlardan memnun olduklarını, bugün de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile sorunlarını konuşmak için İstanbul'a gittiklerini söyledi.
    
Edirne Çeribaşısı Fikri Ocak da, Romanlara konut yapımıyla ilgili verilen sözlerin yerine getirileceğine inandıklarını belirtti.
    
Gençlerinin işsizliğinde yakınan Romanlar, kendilerinin çalışabileceği iş imkanlarının yaratılması talebinde bulundular.
    
Toplanma sırasında oyunlar oynayan Romanlar, yaklaşık 25 otobüsle İstanbul'da yapılacak ''Roman Buluşması''na katılmak üzere, Edirne'den hareket ettiler.


 

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