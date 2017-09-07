Edirnekapı'da trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) EDİRNEKAPI\'da bir motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 1\'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Edirnekapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Yılmaz Gemicioğlu\'nun kullandığı 34 AL 2694 plakalı motosiklet, Engin Güngör\'ün kullandığı 06 BG 8863 plakalı kamyonete TEM bağlantı yolu girişinde henüz belirlenemeyen bir sebepten çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Murat Yılmaz Gemicioğlu ve eşi Hatice Gemicioğlu yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ağır yaralı motosiklet sürücüsü Murat Yılmaz Gemicioğlu\'na ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra, hafif yaralı eşi Hatice Gemicioğlu ise olay yerinde yapılan müdahale sonrası çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle D-100 karayolu Cevizlibağ istikametinde kısa süreli trafik oluştuğu gözlendi.

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