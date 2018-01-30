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Edirne'den Mehmetçiğe 'kan bağışlı' destek

EDİRNE,(DHA)- EDİRNE Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü personeli Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu

30 Ocak 2018 21:46

EDİRNE,(DHA)- EDİRNE Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü personeli Afrin\'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.
Edirne Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü personeli Afrin\'de terörist unsurlara yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi. Kızılay aracılığıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında müdürlük bünyesinde bağış merkezi kuruldu. Buraya gelen yaklaşık 100  personel Afrin\'de devam eden operasyonda görev yapan Mehmetçiklere destek amaçlı kan bağışında bulundu.
Amaçlarının gün boyunca 100 ünitenin üzerinde kan bağışında bulunmak olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, \"Askerimiz, ordumuz, Mehmetçiğimiz Suriye’de Afrin bölgesinde. Şu an ihtiyaç olmasa bile Kızılay’ın stoklarında yeterince olduğunu duyduk, biliyoruz ancak destek olmak amaçlı il müdürlüğü personelimiz ile beraber böyle bir kan kampanyasıyla destek olduk. İl müdürlüğümüz ve bağlı bulunan kuruluşlardaki arkadaşlarımızla beraber 100 ünitenin üzerinde kan bağışında bulunacağız. Diğer kuruluşlara da vatandaşlarımıza da bu konuda örnek olmasını diliyoruz\" dedi.
Kan bağışında bulundukları için çok mutlu olduklarını ifade eden Sosyal Hizmetler Uzmanı Nihal Erdal da, \"Birlik ve beraberliğin sembolü olan bakanlığımız bugün Afrin’deki askerlerimiz için bir araya geldi. Kızılay aslında bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kanatları oldu. Biz bugün çok mutluyuz. Kızılay’ın bizimle birlikte olduğu için. Amacımızı gerçekleştirmede yardımcı olduğu için bizi bir yerde Afrin’e taşıdığı için çok teşekkür ediyoruz\" şeklinde konuştu.
Edirne\'nin kan bağışı noktasında birçok ilden ileri seviyede olduğunun ifade eden Edirne Kızılay Kan Merkezi doktoru Ömer Faruk Önder, \"Edirne kan bağışı konusunda gayet iyi. Duyarlı vatandaşlar Kızılay çatısı altında destek veriyor\" dedi.

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